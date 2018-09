Xetra-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1).Gestern habe EYEMAXX angekündigt, dass der Verkauf eines der größten Projekte der Firmengeschichte, nämlich des Sonnenhöfe Projekts in Schönefeld nahe Berlin, vorangeschritten und bereits in einem fortgeschrittenem Verhandlungsstatus sei. Der erzielte Preis solle den erwarteten Verkaufspreis übersteigen, nähere Angaben seien allerdings noch nicht gemacht worden.Bereits am Mittwoch habe die Gesellschaft das Ergebnis des Rückkaufangebots der Anleihe 2013/2019 bekannt gegeben, welches vor gut zwei Wochen angekündigt worden sei und vom 12. September 2018 bis zum 21. September 2018 verfügbar gewesen sei. Das Angebot sei für bis zu 50% der Anleihe mit einem Anleihevolumen von bis zu 3,8 Mio. Euro und einem Auszahlungsbetrag von 103% des Nennbetrages verfügbar gewesen. Der Zinsaufwand pro Jahr für die Anleihe, welche in 2013 platziert worden sei, betrage 7,875% pro Jahr. EYEMAXX habe es erreicht, durch das Rückkaufangebot das Anleihevolumen um 1,3 Mio. Euro auf nunmehr 6,2 Mio. Euro zu reduzieren und somit auch den zukünftigen Zinsaufwand zu verringern.Eine weitere gute Unternehmensnachricht habe EYEMAXX schon vor zwei Wochen veröffentlicht, dass Johann Kowar, der zweitgrößte Aktionär seine Anteile auf nun 12,8% erhöht habe. Dies sei möglich gewesen, da der CEO der EYEMAXX, Dr. Michael Müller, rund 236.000 Anteile an den langfristigen Aktionär verkauft habe. Dies würden die Analysten als positives Signal für das Unternehmen und die Aktie werten, da Kowar die Immobilienmärkte in Deutschland und Österreich und die aktuellen Projekte sehr gut kenne. Ebenso könnte dies den weiteren Ausbau der Pipeline vorantreiben.Die frühzeitige Rückzahlung der Anleihe 2013/2019 werde den Zinsaufwand von EYEMAXX reduzieren und die Erhöhung der Anteile durch den sehr erfahrenen privaten Investor und früheren conwert CEO Johann Kowar sei ein weiteres Zeichen für das hohe Vertrauen in das Unternehmen. Im Vergleich zu dem letzten Update am 17. August 2018 habe sich der Kurs der Aktie in nur sechs Wochen um 6% von 10,90 Euro auf 11,50 Euro erhöht. Angesichts des anstehenden lukrativen Verkaufs des Sonnenhöfe Projekts seien die Analysten zuversichtlich, dass sich die positive Entwicklung im Kursverlauf widerspiegeln werde und würden an ihrem Kursziel von 19,00 Euro festhalten, das nach dem jüngsten positiven News Flow sicher nicht zu ambitioniert sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze EYEMAXX Real Estate-Aktie: