Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

9,58 EUR +0,63% (29.08.2019, 13:00)



ISIN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

DE000A0V9L94



WKN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

A0V9L9



Ticker-Symbol EYEMAXX Real Estate-Aktie:

BNT1



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (29.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1).Gestern habe EYEMAXX per Adhoc-Nachricht gemeldet, dass mit Zeichnungsfrist vom 5. bis 19. September eine neue 5-Jahres-Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 5,5% und einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg emittiert werde. Neben dem öffentlichen Angebot werde die Anleihe weiteren internationalen institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung durch das Bankhaus Lampe als Sole Bookrunner angeboten. Es bestehe zudem eine Umtauschmöglichkeit für die Anleihegläubiger der Anleihe 2014/ 2020, die Ende März 2020 fällig werde. Diese Anleihe habe ein Volumen von 21,3 Mio. Euro und sei mit einem weit höheren 8,0% Kupon ausgestattet.Die Analysten von SRC Research würden die neue Anleihe begrüßen, da sie der Gesellschaft die Möglichkeit gebe, sich günstiger als bisher zu refinanzieren und zudem noch weitere finanzielle Mittel bereit stelle, um die bestehende sehr attraktive Pipeline von knapp 0,9 Mrd. Euro, vornehmlich in deutschen A und B-Städten weiter auszubauen bzw. auch in das Bestandsportfolio der Gesellschaft zu investieren, das ebenfalls im Wesentlichen in Deutschland liege. Bereits Ende Juli habe das Unternehmen gute Halbjahreszahlen mit einem Anstieg des Nettogewinns um 21% von 2,2 Mio. Euro auf 2,7 Mio. Euro vermelden können. Bei den Trading-Aktivitäten würden der Verkauf der Sonnenhöfe in Berlin-Schönefeld (mixed use 51 Tsd. qm) als Forward Sale im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres und der Verkauf der Vivaldi-Höfe (mixed use 51 Tsd. qm) als Gesamtprojekt im Juni herausragen.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen nach den jüngsten Unternehmensmeldungen ihr "buy"-Rating für die EYEMAXX Real Estate-Aktie, deren Kurs nicht die gegenwärtige Qualität und das Potenzial der Entwicklungs-Pipeline widerspiegelt. Ihr Kursziel würden sie bei 17 Euro belassen. (Analyse vom 29.08.2019)Börsenplätze EYEMAXX Real Estate-Aktie:Xetra-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:9,56 EUR +1,27% (29.08.2019, 17:06)