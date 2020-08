Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

6,26 EUR +0,97% (05.08.2020, 12:34)



ISIN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

DE000A0V9L94



WKN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

A0V9L9



Ticker-Symbol EYEMAXX Real Estate-Aktie:

BNT1



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (05.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1), senken aber das Kursziel von 12 auf 8 Euro.Am vergangenen Freitag, dem 31. Juli, habe das Unternehmen den Bericht für das erste Halbjahr 2019/20 veröffentlicht, welcher maßgeblich von der Covid-19-Pandemie geprägt gewesen sei, wie teilweise schon durch die Adhoc-Nachricht vom 2. April zu erwarten gewesen sei. Mit einem Nettoergebnis von nahezu -20 Mio. Euro seien diese Auswirkungen jedoch deutlich gravierender ausgefallen als erwartet, weshalb die Analysten von SRC Research nunmehr ihren Ausblick für das Gesamtjahr deutlich reduziert hätten. Die Gesamtbelastung des Ergebnisses durch Corona habe sich auf mindestens 21 Mio. Euro belaufen, was zu einem negativen EBIT von mehr als -18 Mio. Euro (1H 2018/19: 8 Mio. Euro) geführt habe.Positiv hingegen sei das am 13. Juli gemeldete neue Büroprojekt in Berlin Schönefeld mit einem Volumen von rund 135 Mio. Euro. Zusammen mit einem Joint-Venture Partner solle das 28 Tsd. qm Projekt innerhalb von zwei Jahren ab Baubeginn im 2. Quartal 2021 errichtet werden. Somit sei die Pipeline des Unternehmens bis 2023 wieder auf über 1 Mrd. Euro angestiegen.Nach den Verlusten des ersten Halbjahres gehe das Unternehmen von einer profitablen zweiten Jahreshälfte aus. Die Analysten von SRC Research würden dies auch als wahrscheinlich sehen, würden jedoch davon ausgehen, dass dieser Profit relativ geringfügig ausfalle. Für das Gesamtjahr hätten sie ihre Erwartung deutlich reduziert und würden nunmehr von einem negativen Nettoergebnis von -17,3 Mio. Euro statt eines bisherigen Gewinns von 4,5 Mio. Euro ausgehen. Sie hätten ebenfalls ihre Dividendenerwartung für das laufende Geschäftsjahr gestrichen und die Ausschüttungsprognose der Folgejahre von 50 Cent je Aktie auf 30 Cent reduziert. Diese Einschnitte in der GuV würden ebenfalls zu einer Reduzierung ihre Kursziels von bisher 12 Euro auf nunmehr 8 Euro führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze EYEMAXX Real Estate-Aktie:Xetra-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:6,30 EUR -0,94% (05.08.2020, 11:57)