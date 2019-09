Börsenplätze EYEMAXX Real Estate-Aktie:



Xetra-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

10,40 EUR +2,97% (10.09.2019, 14:37)



Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

10,40 EUR +2,46% (10.09.2019, 14:01)



ISIN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

DE000A0V9L94



WKN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

A0V9L9



Ticker-Symbol EYEMAXX Real Estate-Aktie:

BNT1



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (10.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) unverändert zu kaufen.EYEMAXX befinde sich derzeit in der Zeichnungsphase für die mittlerweile siebte Unternehmensanleihe. Das öffentliche Angebot der mit 5,5% verzinsten Unternehmensanleihe mit einem Emissionsvolumen von bis 50 Mio. EUR laufe seit dem 05.09.2019 bis zum 19.09.2019. Die fünfjährige Laufzeit der Anleihe beginne am 24.09.2019 und ende mit Ablauf des 23.09.2024.Mit der aktuellen Anleiheemission sei auch ein Umtauschangebot an die Inhaber der zum 30.03.2020 zur Rückzahlung anstehenden 8,0%-EYEMAXX-Anleihe (2014/2020) verbunden, die derzeit noch ein ausstehendes Volumen in Höhe von 21,34 Mio. EUR aufweise. Da die neue Unternehmensanleihe einen wesentlich niedrigeren Kupon aufweise, sollten die Gläubiger, die das Umtauschangebot annehmen würden, eine Kompensation in Höhe von 22,50 EUR je umgetauschter Schuldverschreibung erhalten. Dieser Betrag entspreche einer Verzinsung von 2,25% und liege damit sogar höher als der entgangene Zinsgewinn, welcher sich den Berechnungen der Analysten zufolge für den Zeitraum 24.09.2019 bis 30.03.2020 auf 1,31% belaufe.Sollte das Umtauschangebot vollständig angenommen werden, würden EYEMAXX, ausgehend vom Nettoemissionserlös in Höhe von bis 48,25 Mio. EUR, liquide Mittel in Höhe von 26,91 Mio. EUR zufließen. Hiervon plane die Gesellschaft die Refinanzierung der beiden Wandelschuldverschreibungen (2016/2019 und 2017/2019), die zum 30.04.19 noch ein ausstehendes Volumen von insgesamt 22,91 Mio. EUR gehabt hätten. Demnach stehe im Mittelpunkt des Verwendungszweckes dieser Unternehmensanleihe die Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten. Darüber hinausgehende, zur Verfügung stehende Liquidität, könnte gemäß Unternehmensangaben für den Ausbau der Projektpipeline sowie für den Erwerb von Bestandsimmobilien verwendet werden.EYEMAXX dürfte von einem Erfolg der aktuellen Anleihemission insbesondere in Form weiterhin rückläufiger Finanzierungskosten profitieren. Alleine die Refinanzierung der mit einem Kupon in Höhe von 8,0% vergleichsweise hoch verzinsten Anleihe 2014/2020, sollte mit einer jährlichen Zinsersparnis in Höhe von 1,17 Mio. EUR einhergehen. Darüber hinaus sollte EYEMAXX insgesamt eine Verlängerung der Restlaufzeit der Verbindlichkeiten erreichen, womit die Flexibilität insbesondere im Bauträgergeschäft deutlich erhöht werde.Daher sei die aktuelle Emission als eine Bestätigung der Prognosen der Analysten zu sehen, die die Analysten zunächst unverändert lassen würden.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, bestätigen damit das Kursziel in Höhe von 21,70 EUR je Aktie und vergeben weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 10.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link