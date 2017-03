Xetra-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

11,44 EUR -0,95% (13.03.2017, 14:54)



Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

11,50 EUR -0,09% (13.03.2017, 11:47)



ISIN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

DE000A0V9L94



WKN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

A0V9L9



Ticker-Symbol EYEMAXX Real Estate-Aktie:

BNT1



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (13.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) weiterhin zu kaufen.Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/2016 (GJ-Ende: 31.10.2016) habe die EYEMAXX Real Estate AG mehrere Projekte erfolgreich veräußert, fertig gestellt oder mit der Fertigstellung begonnen. Zudem sei sowohl die Projektpipeline als auch das Bestandsportfolio erheblich ausgeweitet worden. Die Projektpipeline umfasse derzeit ein Volumen von ca. 400 Mio. EUR und bilde damit eine umfangreiche und aussagekräftige Basis für die künftige Geschäftsentwicklung der EYEMAXX.Innerhalb der Pipeline steche besonders das in 2016erworbene Mannheimer Projekt "Postquadrat", das mit einem Volumen von über 170 Mio. EUR größte Projekt der Unternehmensgeschichte, hervor. Bis 2019 solle dieses Projekt innerhalb eines Joint Venture (Partner sei der ehemalige conwert SE-Gründer Johann Kowar) in mehreren Bauabschnitten realisiert werden. Nach dem Abschluss der vorbereitenden Maßnahmen stehe der Beginn des ersten Bauabschnitts unmittelbar bevor. Für dieses Projekt stehe eine Teilveräußerung zu einem Kaufpreisvon 45 Mio. EUR unmittelbar bevor. Gemäß aktueller Unternehmensmeldung sei mit einem Investor eine mündliche Einigung über den Verkauf der beiden geplanten Hotels sowie der angeschlossenen Serviced Apartments erzielt worden.Für die Finanzierung dieses Projektes sowie der weiteren, vornehmlich innerhalb von nicht vollkonsolidierten Gemeinschaftsunternehmen erfassten Projektpipeline, sähen die Analysten die Übergabe und damit den Liquiditätszugang von bereits vorab veräußerten Projekten als wichtigen Baustein an. Mit der geplanten Übergabe von Projekten in Leipzig, Klein Lengden, Potsdam sowie der noch anstehenden Veräußerung des Logistikprojektes LogMaxx Alpha dürfte die EYEMAXX einen nennenswerten Liquiditätszufluss erhalten. Zudem plane die Gesellschaft noch im ersten Halbjahr 2017 die Emission einer weiteren Wandelanleihe.Für ihre Prognosen würden die Analysten davon ausgehen, dass die Finanzierung der Projektpipeline damit weitestgehend sichergestellt sein dürfte. Zumal die Gesellschaft bei einer aktuellen Eigenkapitalquote in Höhe von 31,9% noch Potenzial habe, auf weitere Finanzierungsoptionen zurückzugreifen. Auf dieser Basis würden die Analysten mit einem weiteren Ausbau der Gesamtleistung auf bis zu 22,94 Mio. EUR rechnen (GJ 2018/2019). Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die EYEMAXX mit 18,25 Mio. EUR (VJ: 16,53 Mio. EUR) die Gesamtleistung weiter ausgebaut.Ausgehend von ihren konkreten Prognosen hätten die Analysten im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells einen neuen fairen Unternehmenswert von 15,00 EUR je Aktie ermittelt und würden damit ihr bisheriges Kursziel (bisher: 13,00 EUR) anheben.Auf Basis des aktuellen Kursniveaus verfügt die EYEMAXX Real Estate-Aktie über weiteres Kurspotenzial und daher vergeben Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, erneut das Rating "kaufen". (Analyse vom 13.03.2017)Börsenplätze EYEMAXX Real Estate-Aktie: