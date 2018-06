Xetra-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1).Am gestrigen Tage habe das Unternehmen ein neues großes Wohnbauprojekt im dritten Bezirk in Wien bekannt gegeben. Mit einem Volumen von rund 50 Mio. Euro handle es sich um das größte österreichische Wohnbauprojekt der Firmengeschichte. Insgesamt 201 Wohnungen sowie ein Kindergarten mit einer Gesamtfläche von 11.000 qm sollten errichtet werden. Ergänzt werde das Projekt durch eine Tiefgarage mit 108 Stellplätzen. Der Baubeginn sei für das dritte Quartal 2018 vorgesehen und die Fertigstellung solle Mitte 2021 erfolgen.Bereits am 10. April habe EYEMAXX über eine deutliche Erweiterung des gewerblichen Bestandsportfolios berichtet. Das 17.500 qm große Gebäude in Bamberg solle ab dem vierten Quartal 2018 über einen Zeitraum von 18 Monaten mit einem Projektvolumen von 50 Mio. Euro umfassend neugestaltet werden. Das bestehende Kino und das Parkhaus, welche bereits jetzt jährliche Mieteinnahmen von rund 650 Tsd. Euro generieren würden, sollten während des Umbaus erhalten bleiben. Nach Abschluss der Neugestaltung werde das Objekt jährlich rund 3 Mio. Euro zu den Mieteinnahmen des Unternehmens beitragen, was einen erheblichen Sprung bedeute.Am 23. April habe sich das Unternehmen zudem ein Projekt über 157 Serviced Apartments in Essen gesichert und damit den Markteintritt in dieses lukrative Segment geschafft. Das Projekt habe ein Volumen von rund 20 Mio. Euro und EYEMAXX erwartet eine Eigenkapitalrendite im oberen zweistelligen Prozentbereich. Baubeginn des Projekts sei für Ende 2018 geplant und die Fertigstellung solle im Frühjahr 2020 erfolgen. In den kommenden Quartalen wolle das Unternehmen seine Projektpipeline für Serviced Apartments weiter ausbauen. Dafür sei, wie am 24. April vermeldet, eine neue Unternehmensanleihe (2018/2023) mit einem Emissionsvolumen von über 20 Mio. Euro platziert worden. Die Anleihe habe einen Kupon von 5,5% und werde seit dem 25. April im Open Market der Deutschen Börse AG gehandelt.Am 26. April habe EYEMAXX außerdem bekannt gegeben, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Beteiligung an der ViennaEstate Immobilien AG und einer strategischen Partnerschaft befinde. EYEMAXX beteilige sich mit 14% an dem Unternehmen in Form einer Sacheinlage des B2C-Bauträgergeschäfts in Österreich und Deutschland sowie drei bestehenden nicht-Kernprojektpipeline B2C-Immobilienprojekten. Neben möglichen Wertsteigerungen der Beteiligung erwarte das Unternehmen wiederkehrende Einnahmen in Form von Dividenden und Projektentwicklervergütungen.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen ihr Kursziel von 19,00 Euro sowie ihre Kaufempfehlung mit dem Rating "buy". (Analyse vom 27.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze EYEMAXX Real Estate-Aktie: