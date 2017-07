ISIN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

DE000A0V9L94



WKN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

A0V9L9



Ticker-Symbol EYEMAXX Real Estate-Aktie:

BNT1



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (24.07.2017/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1).Am Freitag habe das Unternehmen seine Zahlen für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres veröffentlicht und einen signifikanten Anstieg im operativen Ergebnis (EBIT) sowie im Nettoergebnis ausweisen können. Das EBIT sei gegenüber der Vorjahrsperiode von mehr als 3,4 Mio. Euro um rund 30% auf rund 4,5 Mio. Euro angestiegen. Über denselben Zeitraum sei das Nettoergebnis um 13% gewachsen und habe mit 1,32 Mio. Euro über den knapp 1,2 Mio. Euro aus dem Vorjahr gelegen. Diese Zahlen seien durch einen Anstieg im der Umsatzerlöse getrieben worden, welche nach den ersten sechs Monaten bei knapp 2,1 Mio. Euro gelegen hätten, ein Plus von 48% gegenüber dem Vorjahreswert von 1,4 Mio. Euro. Ebenso sei die Eigenkapitalposition des Unternehmens erhöht worden und liege mit knapp 41 Mio. Euro über dem Wert zum Ende des Geschäftsjahres 2015/16 von 38 Mio. Euro. Zusammen mit der Veröffentlichung der Zahlen habe das Unternehmen ebenfalls erneut seine Erwartungen einer weiteren deutlichen Gewinnsteigerung für das Gesamtjahr, das am 31. Oktober ende, bekräftigt.Während des ersten Halbjahres des neuen Geschäftsjahrs seien weiterhin gute Fortschritte auf der Projektseite erreicht worden. Neben den Entwicklungen über welche SRC Research bereits mit ihrem letzten Update vom 3. Juli berichtet habe, wie unter anderen z.B. der Einigung auf einen Teilverkauf des Postquadratprojektes in Mannheim, sei außerdem eine Immobilie in Tschechien zu lukrativen Konditionen an einen Investor verkauft worden. Auch das Wohnprojekt Park Apartments Potsdam sei bereits vor Baubeginn für mehr als 18 Mio. Euro verkauft worden. Am vergangenen Montag habe das Unternehmen zudem den Start eines neuen Wohnprojekts in Bonn mit einem Volumen von 20 Mio. Euro verkündet. Dort sollten insgesamt 32 hochwertige Eigentumswohnungen in zwei Gebäudekomplexen errichtet werden. Der Baubeginn werde im ersten Quartal 2018 erwartet und das Projekt solle bis Frühling 2019 abgeschlossen sein. Durch dieses Projekt sei die Pipeline des Unternehmens nun auf 570 Mio. Euro gewachsen.Mit den sehr zufriedenstellenden Zahlen des ersten Halbjahres und dem neu gestarteten Projekt in Bonn bestätigt Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, in einer aktuellen Aktienanalyse sein "buy"-Votum für die EYEMAXX Real Estate-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 18 Euro. (Analyse vom 24.07.2017)Xetra-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:13,87 EUR -2,73% (24.07.2017, 17:36)Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:13,985 EUR -1,80% (24.07.2017, 22:25)