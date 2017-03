Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:

11,94 EUR -0,01% (28.03.2017)



ISIN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

DE000A0V9L94



WKN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

A0V9L9



Ticker-Symbol EYEMAXX Real Estate-Aktie:

BNT1



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (29.03.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) zu kaufen.Nachdem die EYEMAXX Real Estate AG im Dezember 2016 bereits eine Wandelanleihe mit einem Volumen in Höhe von 4,19 Mio. Euro erfolgreich habe platzieren können, befinde sich derzeit eine zweite, größere Wandelanleihe mit einem geplanten Volumen in Höhe von 20,38 Mio. Euro in der Emissionsphase. Bei einem im Vergleich zur ersten Wandelanleihe identischen Zinskupon in Höhe von 4,5% p.a. (halbjährliche Zahlweise) solle die Emission im Rahmen eines Bezugsangebotes für die Altaktionäre sowie für die Inhaber der im vergangenen Geschäftsjahr emittierten EYEMAXX-Wandelanleihe 2016/2019 erfolgen.Es sei geplant, die Anleihemittel zur Finanzierung der derzeit umfangreichen Projektpipeline sowie für darüber hinaus gehende Immobilienentwicklungen heranzuziehen Die EYEMAXX AG verfüge derzeit über eine in den kommenden Geschäftsjahren zu realisierende Projektpipeline von über 400 Mio. Euro. Zwar erfolge in aller Regel eine Veräußerung der Projekte vor bzw. in der Frühphase der Realisierung, der Liquiditätszugang finde jedoch typischerweise bei Projektübergabe statt. Die emittierten Unternehmensanleihen sowie Wandelanleihen würden dabei der Vorfinanzierung des Eigenkapitalanteils auf Ebene der Projektgesellschaften dienen. Bei einem Eigenkapitalanteil von 20 bis 30% lasse sich mit dem geplanten Emissionsvolumen in Höhe von 20,38 Mio. Euro gemäß den Berechnungen des Analysten ein Gesamtprojektvolumen in Höhe von bis zu 100 Mio. Euro vorfinanzieren.Der Wandlungspreis der Wandelanleihe in Höhe von 11,89 Euro je Aktie liege sogar leicht unterhalb des aktuellen Aktienkurses in Höhe von 12,07 Euro (XETRA; 27.03.2017; Schlusskurs). Im Marktvergleich sei dies eine Besonderheit, da der Wandlungspreis meist oberhalb des Aktienkureses zum Emissionszeitpunkt festgelegt werde. Somit sei die Ausstattung sehr attraktiv gewählt.Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, bewertet die EYEMAXX Real Estate-Aktie mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 28.03.2017)Börsenplätze EYEMAXX Real Estate-Aktie:Xetra-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:12,09 EUR +0,21% (28.03.2017)