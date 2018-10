Der Index des EWU-Verbrauchervertrauens sei im Oktober vorläufigen Angaben zufolge von -2,9 auf -2,7 Punkte gestiegen. Die leichte Verbesserung sei unerwartet gekommen. Der Indikator liege damit nach wie vor weit über seinem langjährigen Durchschnitt von -11,8 Punkten und signalisiere folglich ein anhaltendes Wachstum des privaten Verbrauchs im Euroraum.



Heute würden die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe und den Servicesektor Deutschlands sowie des Euroraums für Oktober bekanntgegeben. Die Analysten von Postbank Research davon ausgehen, dass der unklare Ausgang der Brexit-Verhandlungen und die zunehmenden Sorgen um die finanzpolitische Stabilität Italiens nicht spurlos an den Unternehmen vorbeigegangen seien. Die PMIs dürften deshalb auf breiter Front nachgeben. Gleichzeitig sollten sie sich aber allesamt weiterhin deutlich im expansiven Bereich bewegen und damit ein anhaltendes Wirtschaftswachstum bei allerdings nachlassender Dynamik signalisieren.



Am Abend veröffentliche die US-Notenbank ihr Beige Book über die Entwicklung der US-Wirtschaft in der jüngeren Vergangenheit. Sie sollte darin, kurz gefasst, über eine anhaltende rege Ausweitung der geschäftlichen Aktivitäten bei immer noch mäßigem Inflationsdruck berichten. Dies würde dann weder für eine Beschleunigung des Zinserhöhungskurses noch für dessen Aussetzung sprechen. (24.10.2018/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die EU-Kommission hat den Haushaltsplan Italiens für das kommende Jahr zurückgewiesen, so die Analysten von Postbank Research.Dieser sehe insbesondere eine Ausweitung der Neuverschuldung auf 2,4% des BIP vor, während die Vorgängerregierung noch eine Reduzierung auf 0,8% zugesagt habe. Nach Ansicht der EU-Kommission stehe die Haushaltsplanung in Anbetracht des hohen Schuldenstands Italiens nicht im Einklang mit dem EU-Stabilitätspakt. Die italienische Regierung habe jetzt drei Wochen Zeit, einen neuen Entwurf einzureichen. Anschließend würden der EU-Kommission weitere drei Wochen verbleiben, um sich eine abschließende Meinung zu bilden. Sanktionsmöglichkeiten gebe es derzeit noch nicht. Es könnte aber nach Abschluss der Prüfung des neuen Entwurfs ein offizielles Defizitverfahren gegen Italien eingeleitet werden. Der italienische Vize-Ministerpräsident Salvini habe bereits angekündigt, dass an dem derzeitigen Entwurf keine Änderungen vorgenommen werden sollten.