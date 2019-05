Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem längeren Abwärtstrend entwickelte sich der EWU-Manufacturing-PMI (Do., 23.05., 10:00 Uhr) zuletzt wieder etwas positiver, so die Analysten von Postbank Research.



Auch für Mai würden sie einem leichten Anstieg von 47,9 auf 48,5 Punkte ausgehen. Damit würde sich der Indikator aber weiterhin im kontraktiven Bereich bewegen und eine deutliche Divergenz gegenüber dem EWU-Serviceindex (Do., 23.05., 10:00 Uhr) aufweisen. Dieser bewege sich nach wie vor auf einem soliden Niveau und sollte sich im Mai leicht von 52,8 auf 53,0 Punkte verbessern. Der deutsche Manufacturing-PMI (Do., 23.05., 09:30 Uhr) sollte zwar deutlicher von 44,4 auf 46,0 Punkte steigen, würde damit aber immer noch Rezessionsgefahren in der deutschen Industrie signalisieren. Hingegen dürfte sich der Serviceindex (Do., 23.05., 09:30 Uhr) mit einem leichten Rückgang von 55,7 auf 55,2 Zähler auf solidem Niveau stabilisieren. (20.05.2019/ac/a/m)



