Die US-Auftragseingänge seien im Januar um 0,4% gegenüber dem Vormonat gestiegen und hätten damit die Erwartungen des Marktes übertroffen. Überraschenderweise hätten dabei die Flugzeugbestellungen einen deutlich positiven Einfluss gehabt. Die Aufträge ohne den schwankungsanfälligen Transportsektor hätten hingegen marginal um 0,1% nachgegeben. Allerdings sei hier der Vormonatswert von +0,1% auf +0,3% nach oben korrigiert worden. Der leicht aufwärtsgerichtete Trend sei damit erhalten geblieben. Die Auftragseingänge würden insgesamt eine Fortsetzung des Aufschwungs in der Industrie in allerdings moderaterem Tempo. signalisieren



Die heute Morgen veröffentlichten, endgültigen deutschen Verbraucherpreisdaten würden zeigen, dass die Inflationsrate im Februar von 1,4% auf 1,5% gestiegen sei. Verantwortlich für die leichte Zunahme der Teuerung habe der Ölpreis gezeichnet. Während dieser nämlich in diesem Jahr von Januar auf Februar leicht gestiegen sei, sei er im Vorjahr im entsprechenden Zeitraum etwas gefallen. Der Anstieg der Steigerungsrate bei den Energiepreisen habe sich deshalb von 2,3% auf 2,9% beschleunigt.



Die heutigen US-Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe sollten keine großen Überraschungen mit sich bringen. Sowohl die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe als auch die Neubauverkäufe im Januar dürften sich gemäß der Erwartung des Marktes auf den zuvor erreichten Niveaus bewegen. (14.03.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die EWU-Industrieproduktion ist im Januar, wie gestern gemeldet wurde, gegenüber dem Vormonat kräftig um 1,4% gewachsen, womit selbst die bereits optimistische Markterwartung von +1,2% noch übertroffen wurde, so die Analysten von Postbank Research.Der Rückgang um 0,9% in Deutschland sei dabei durch starke Zuwächse in den anderen großen EWU-Ländern (Frankreich: +1,3%; Italien: +1,7%; Spanien: +3,6%) weit mehr als ausgeglichen worden. Positiv sei insbesondere auch zu bewerten, dass sich der Produktionsanstieg über alle großen Güterkategorien (Vorleistungs-, Investitions-, Konsumgüter und Energie) erstreckt habe. Gleichwohl sei der Zuwachs zu Jahresbeginn zunächst einmal nicht mehr als ein positiver Rückprall auf die kräftigen Rückgänge um kumuliert 2,4% in den beiden vorangegangenen Monaten. Nichtsdestotrotz halten würden die Analysten von Postbank Research die aktuellen Zahlen durchaus für geeignet halten, die Befürchtungen vor einem starken konjunkturellen Abschwung bis hin zu einer Rezession in der EWU zu dämpfen.