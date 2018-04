Die EU wird Ankerinvestitionen in Höhe von bis zu 410 Mio. Euro tätigen, davon 67 Mio. Euro an EIF-Eigenmitteln. Diese Investitionen setzen sich zusammen aus 200 Mio. Euro aus dem Horizont-2020-Programm InnovFin Equity, 105 Mio. Euro aus dem COSME-Programm (EU-Programm für kleine und mittlere Unternehmen) und 105 Mio. Euro aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) im Rahmen des sogenannten Juncker-Plans. Die darüber hinaus benötigten Finanzmittel werden von den ausgewählten Fondsverwaltern überwiegend bei unabhängigen Anlegern mobilisiert.



Die sechs Fonds werden Engagements in einer Reihe kleinerer Investitionsfonds eingehen und jeweils Vorhaben in mindestens vier europäischen Ländern fördern. Diese Investitionsfonds werden dazu beitragen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Midcap-Unternehmen verschiedener Wirtschaftszweige zu finanzieren, z. B. in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Digitales, Biowissenschaften, Medizintechnik, Ressourcen- und Energieeffizienz.



Die EU-Investitionen in VentureEU werden von dem EIF unter der Aufsicht der Kommission verwaltet und praktisch von sechs professionellen und erfahrenen Fondsverwaltern umgesetzt, die einen durchgehend marktbasierten Ansatz verfolgen. Dies wird weitere Investitionen anziehen und die Verfügbarkeit von Risikokapitalfinanzierung für Start-up- und Scale-up-Unternehmen drastisch erhöhen.



Hintergrund



Die Kommission hat die Schaffung eines Programms für einen europaweiten Risikokapitaldachfonds (VentureEU) im Rahmen der Kapitalmarktunion und der Start-up- und Scale-up-Initiative bekanntgegeben. Die Initiative geht auf Kommissar Moedas zurück, der sie 2015 im Rahmen der Strategie offene Wissenschaft, offene Innovation und Offenheit gegenüber der Welt vorschlug.



Am 1. März 2018 traten neue Regeln für Risikokapitalinvestitionen (EuVECA) und Fonds für soziales Unternehmertum (EuSEF) in Kraft, durch die Fondsverwaltern unabhängig von der Größe des Fonds die Fondsverwaltung erleichtert und die Investition in ein breiteres Spektrum an Unternehmen ermöglicht wird. Die neuen Regeln führen auch dazu, dass der grenzüberschreitende Vertrieb von EuVECA- und EuSEF-Fonds kostengünstiger und das Registrierungsverfahren vereinfacht wird.



Wie in der neuen Strategie für die Industriepolitik angekündigt, untersucht die Kommission derzeit, ob Risikokapitalfonds durch die Einführung einer ergänzenden europäischen Scale-Up-Maßnahme für Risikokapital (ESCALAR) zu einem Ausbau ihrer Investitionskapazitäten befähigt werden können.



Im November 2016 schlug die Kommission eine Richtlinie auf dem Gebiet der Unternehmensinsolvenzen vor, bei der die Förderung einer frühen Umstrukturierung und eine zweite Chance im Mittelpunkt stehen.



Die Kommission arbeitet ferner weiterhin an der Schaffung eines einheitlichen EU-Mehrwertsteuerraums. Dies umfasst den jüngsten Vorschlag für gezielte Maßnahmen zur Unterstützung grenzüberschreitend tätiger KMU in der EU. Ferner wurden auf EU-Ebene neue Regeln zur Vereinfachung der Mehrwertsteuervorschriften für tausende von KMU aufgestellt, die ihre Waren online vertreiben. (10.04.2018/ac/a/m)







