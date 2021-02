Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices notieren am Dienstag im Minus, nachdem die jüngste Rally Anzeichen einer Abkühlung zeigte, so die Experten von XTB.Unternehmensmeldungen:TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) erwarte, dass sein Geschäft im Jahr 2021 um bis zu 33% steigen werde, während die Gewinnmargen stabil bleiben würden, da der Spezialist für Remote-Konnektivität ein starkes Ende des Jahres 2020 gemeldet habe. Die Umsätze würden in einer Spanne von 585 bis 605 Mio. Euro prognostiziert, nachdem sie im vergangenen Jahr um 44% auf 460 Mio. Euro gestiegen seien. "Wir werden unseren Lösungsumfang auf weitere Branchen ausweiten, unsere globale Unternehmenspräsenz vergrößern und Anwendungsfälle für Augmented Reality und das Internet der Dinge auf breiter Basis ausbauen", habe CEO Oliver Steil in einer Erklärung gesagt. (09.02.2021/ac/a/m)