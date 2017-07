Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Fünf kleine und mittlere Unternehmen aus Bayern, Berlin und Sachsen erhalten insgesamt über 6,5 Mio. Euro aus dem EU-Forschungsprogramm Horizont 2020: die Münchner Firma KONUX GmbH, KoolZone Tracking Systems GmbH aus Berlin, Eilenburger Fenstertechnik GmbH & CO.KG aus Sachsen sowie FWE GMBH und Fickert & Winterling Maschinenbau GMBH, beide aus Marktredwitz/Bayern. Das hat die EU-Kommission heute (Dienstag) bekannt gegeben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Europäischen Kommission:Am erfolgreichsten in dieser Runde war Spanien mit 12 Unternehmen, die für die Finanzierung ausgewählt wurden, gefolgt von Dänemark (8 Unternehmen) sowie Frankreich und Italien (7 Unternehmen). Die meisten der geförderten Projekte betreffen die Bereiche Verkehr (10 Projekte) und Informations-und Kommunikationstechnologien (9 Projekte). Jedes Projekt erhält bis zu 2,5 Mio. Euro (5 Mio. Euro für Gesundheitsprojekte) zur Finanzierung von Innovationsaktivitäten. Insgesamt wurden 1514 Projektvorschläge eingereicht.Diese Finanzierung erfolgt im Rahmen des Forschungsförderprogramms Horizont 2020 SME Instrument Phase 2. Dieses ermöglicht es Unternehmen, zusätzlich zur Entwicklung eines ausgereiften Geschäftsplans, in Innovationsaktivitäten für ihr Produkt zu investieren, um es auf dem Markt zu bringen (Tests, Miniaturisierung, Pilotprojekt etc.). Die Unternehmen erhalten zudem ein 12-tägiges Unternehmens-Coaching. (19.07.2017/ac/a/m)