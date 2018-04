Bonn (www.aktiencheck.de) - Das von der EU-Kommission erhobene Verbrauchervertrauen ist vorläufigen Angaben zufolge im April entgegen den Erwartungen von 0,1 auf 0,4 Punkte gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.



Mit den vorläufigen Einkaufsmanagerindices für Deutschland und die Eurozone stünden zum Wochenauftakt erste Indikationen für das Unternehmens-Sentiment im laufenden Quartal auf der Agenda. Sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor hätten diese sich insbesondere aufgrund der Sorgen vor einem Handelskrieg seit dem Jahreswechsel auf breiter Front eingetrübt. Angesichts der immer noch sehr hohen Niveaus würden die Analysten von Postbank Research bei den Manufacturing-Indices für April mit weiteren Rücksetzern von 58,2 auf 57,8 Punkte (Deutschland) beziehungsweise von 56,6 auf 56,3 Zähler (Euroraum) rechnen. Im Dienstleistungssektor bewege sich das Sentiment ohnehin auf einem niedrigeren Niveau, so dass sie hier mit marginalen Anstiegen auf 54,1 sowie 55,0 Punkte rechnen würden. In beiden Sektoren lägen die Einkaufsmanagerindices damit sowohl in Deutschland als auch in der EWU weiterhin klar in expansivem Terrain. Rezessionsängste seien vor diesem Hintergrund keinesfalls angebracht. Ob die Konjunktur ihr hohes Tempo der vergangenen Quartale in Gänze halten könne, sei aber zu bezweifeln.



Auch im weiteren Wochenverlauf sei der Datenkalender gut gefüllt. Für Deutschland stünden der ifo-Geschäftsklimaindex sowie die aktuellen Arbeitsmarktzahlen für April auf der Agenda. Highlights im Euroraum seien die geldpolitische Sitzung der EZB sowie weitere Sentimentindikatoren. Frankreich und UK würden die ersten BIP-Daten für das 1. Quartal veröffentlichen. Diese stünden auch in den USA auf der Agenda. (23.04.2018/ac/a/m)





