Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Rande des EU-Gipfels in Brüssel verständigten sich am Freitag die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder auf eine gemeinsame Linie in Bezug auf ihre Position in den bevorstehenden Verhandlungen bezüglich des "Brexit-Prozesses", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Während die Zustimmung zur Gewährung einer Übergangsphase nach dem 29. März 2019, in dem Großbritannien nach seinem offiziellen EU-Austritt zunächst alle Rechte und Pflichten eines EU-Mitglieds behalte, allgemein erwartet worden sei, habe man sich zudem auf eine Strategie im Hinblick auf die zukünftigen Handelsbeziehungen geeinigt. Demnach strebe die EU zwar ein weitreichendes Freihandelsabkommen mit Großbritannien an, weise jedoch auch deutlich auf die Grenzen eines solchen Abkommens im Hinblick auf Mitbestimmungsrechte und den allgemeinen Marktzugang für britische (Dienstleistungs-) Unternehmen in den EU-Binnenmarkt hin und habe damit diesbezüglichen Hoffnung der britischen Regierung eine deutliche Absage erteilt.



Das Britische Pfund habe weitestgehend unbeeindruckt von den Beschlüssen in Brüssel reagiert und somit das zuletzt höhere Kursniveau gut behaupten können. So notiere der Euro weiterhin bei Notierungen um 0,87 GBP. (26.03.2018/ac/a/m)





