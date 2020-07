Boston (www.aktiencheck.de) - Wie erwartet fanden die europäischen Regierungen eine Einigung über den EU-Konjunkturplan, wobei mehr als die Hälfte der 750 Milliarden Euro an Ressourcen als Zuschüsse verteilt werden, so Agnès Belaisch, Managing Director und Chief European Strategist des Barings Investment Institute.



Der andere Teil werde als vergünstigte Darlehen zu Zinssätzen nahe 0 zur Verfügung gestellt, da die EU-27 ein Triple-A-Emittent sei und ihre Anleihen nahe an einem risikofreien Vermögenswert liegen würden. Die Tatsache, dass alle nationalen Medien die Vereinbarung als Sieg gelobt hätten, sage viel über die Anzahl der Kompromisse aus, die zur Befriedigung so vieler nationaler Interessen eingegangen worden seien. Dennoch sei der Präzedenzfall des gemeinsamen fiskalischen Handelns geschaffen. Ein Hauptproblem sei vielleicht, dass, wenn man die Details betrachte, der größte Teil des Geldes auf nationaler Ebene ausgegeben werden solle und nicht an der Spitze von der Europäischen Kommission als Teil einer gemeinsamen Investitionspolitik beschlossen werde. Der Umfang des gemeinsamen Budgets (der mehrjährige Finanzrahmen) sei tatsächlich gesunken, und die Brexit-Lücke werde nicht ausgeglichen werden. Die Europäische Kommission habe das Mandat erhalten, eine Reihe neuer Steuern zu prüfen, um zur Finanzierung des Plans beizutragen. Die Befugnis, Steuern zu erheben und Ausgaben zu tätigen, mache dieses Abkommen zu einer strukturellen Verschiebung in der europäischen Integration.



Die Frage des moralischen Risikos werde auf der anderen Seite einer Krise relevant. Ansätze dazu seien das, was den Norden vom Süden in der EU-27 unterscheide. Es sei interessant, dass der Sanierungsplan es schaffe, diese Frage ohne die Auferlegung traditioneller Konditionalität anzugehen. Moral Hazard werde durch eine organisierte Aufsicht angegangen, die sich an der orientiere, die bereits das Europäische Semester leite, den Mechanismus, durch den die nationalen Regierungen sich über die fiskalischen Pläne der anderen Regierungen zur Steuerung der wirtschaftlichen Konvergenz aussprechen könnten. Nachdem die Europäische Kommission ein vorgeschlagenes nationales Konjunkturprogramm bewertet habe, werde eine Abstimmung mit der Mehrheit der EU-Regierungen ausreichen, um es zu unterzeichnen. Der Empfänger der Gelder müsse jedoch die Ausgabenbelege aufheben und vorlegen. Die Eigenverantwortung für die Ausgabenpläne und die Rechenschaftspflicht darüber, wie das Geld ausgegeben werde, seien gute Elemente dieser neuen Regierungsführung. (22.07.2020/ac/a/m)



