Dass Europa sich in diese positive Richtung bewegen würde, sei zu Beginn der COVID-19-Krise ganz und gar nicht klar gewesen. Die Zusammenarbeit zwischen den EU-Ländern sei schlecht gewesen; es sei sogar Konkurrenz aufgekommen, um die eigene Bevölkerung bestmöglich zu schützen. Die stark divergierenden Haushalte hätten die Unterschiede zwischen den Ländern des Südens und des Nordens noch weiter zu verschärfen gedroht. Es hätte nicht mehr viel gefehlt, und man hätte eine Finanzkrise ähnlich der Krise 2011 innerhalb der Eurozone sowie eine Ausweitung der Spreads zwischen den Staatsanleihen der Länder der Peripherie und der Kernländer erlebt.



Glücklicherweise sei der Vorschlag für ein EU-Konjunkturprogramm von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emanuel Macron zum richtigen Zeitpunkt gekommen, um eine solche Krise zu verhindern. Internationale Investoren seien nach dieser Entscheidung wieder zu europäischen Anlagen zurückgekehrt. Seit dem 23. Mai, dem Datum der Ankündigung, würden sich europäische Aktien besser als US-Aktien erholen: Vom 23. Mai bis 26. Juni 2020 habe der S&P 500 1,8 Prozent zugelegt und der EURO STOXX 10,4 Prozent. Der Euro habe seitdem gegenüber dem US-Dollar aufgewertet, und zwar von 1,08 Euro auf 1,13 Euro ö ein Anstieg von 4 Prozent.



Die Experten würden davon ausgehen, dass es trotz EU-Konjunkturprogramm zwei bis drei Jahre dauern werde, bis man wieder dasselbe Wirtschaftsniveau wie vor der Krise erreiche. Aus diesem Grund seien sie der Meinung, dass Aktien nach der spektakulären Rallye seit dem März-Tief heute nicht mehr so billig seien. Aber sie würden nicht raten, Aktien im Portfolio unterzugewichten. Denn die Zentralbanken in den größten Volkswirtschaften China, Europa und den USA würden die Märkte massiv stützen. Auch die Regierungen würden alles tun, um die Auswirkungen dieser einschneidenden Rezession abzufedern.



Infolgedessen könnten die Aktien-Bewertungen wieder steigen. Es könnte zu einer Abkopplung der Wall Street von der "Main Street", also der realen Wirtschaft, kommen. Die Renditen könnten sehr niedrig bleiben und sich bei den wichtigsten Staatsanleihen nahe null bewegen. Die Experten würden deshalb Investment-Grade-Anleihen und Hochzinsanleihen für attraktiv halten. Auch würden sie Potenzial bei Schwellenländeranleihen in lokaler Währung sehen. Und schließlich biete Gold, das sehr wenig mit anderen Vermögenswerten korreliere, in diesem unsicheren Marktumfeld gute Diversifikationsmöglichkeiten sowie einen Schutz vor Inflation und Währungsabwertungen. (30.06.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron haben auf ihrem gestrigen Treffen in Meseberg ihren Willen zum EU-Wiederaufplan nach der Coronakrise bekräftigt, so Jean-Marie Mercadal, CIO des französischen Vermögensverwalters OFI AM.Allerdings komme Gegenwind von den "sparsamen Vier". Einigkeit bestehe immerhin darin, dass es ein solches Programm geben solle - in welcher Form genau, das werde sich bis zum nächsten EU-Gipfel Mitte Juli herausstellen. Jean-Marie Mercadal habe gesagt, das Programm stärke das "Projekt Europa", den europäischen Aktienmarkt und den Euro.