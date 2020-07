London (www.aktiencheck.de) - Die Preise globaler Risikoanlagen sind jüngst aufgrund einer positiven Dynamik bei Politik, Unternehmensgewinnen und Impfstoffentwicklungen gestiegen: In Europa sind die Staats- und Regierungschefs im Streit um das milliardenschwere Konjunkturprogramm zu einer Einigung gekommen, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset ManagementDie Vereinbarung enthalte zahlreiche vielversprechende Aspekte. So sehe das vereinbarte Abkommen strenge Regeln zur Mittelvergabe aus dem Wiederaufbaufonds vor. Abgesehen vom Konjunkturprogramm sei auch der EU-Haushalt als Ausgleich für den geringeren Umfang der Zuschüsse erheblich aufgestockt worden - ein wichtiger Schritt, weil der Haushalt nach dem Brexit wesentlich niedriger hätte ausfallen müssen. Der verabschiedete Siebenjahreshaushalt in Höhe von einer Billion Euro und der 750 Milliarden Euro schwere Wiederaufbaufonds würden beide auf einen grünen und digitalen Übergang ausgerichtet sein.Der EU-Kompromiss sei ein mutiges Bekenntnis zur Solidarität aller EU-Mitglieder und eröffne Möglichkeiten für eine weitere wirtschaftliche Integration auf der ganzen Linie. Es werde zweifellos deutlich, dass die politischen Entscheidungsträger in Europa jüngst, aber auch in den vergangenen Wochen und Monaten, eine starke Solidarität, den Ehrgeiz und die Entschlossenheit gezeigt hätten, um zu dem gemeinsamen Ziel zu kommen, die beispiellose Zerstörung zu überwinden, die Covid-19 angerichtet habe. (24.07.2020/ac/a/m)