Brüssel (www.aktiencheck.de) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat den Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD begrüßt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der EU-Kommission:Besonders würdigte Juncker die Bereitschaft der drei Parteien, die deutschen Beiträge für den EU-Haushalt zu erhöhen. "Es steht im Koalitionsvertrag, dass man bereit wäre, wenn denn erwiesener Mehrwert festgestellt wurde, mehr in den europäischen Haushalt einzubezahlen. Mir ist keine andere Regierung in Europa bekannt, die derartig forsch überlegt und nicht naiv in europäische Zukunftsrichtung sich auf den Weg macht", sagte Juncker.Zudem lobte der Kommissionspräsident den "fast flammenden Appell auf Rechtstaatlichkeit in Europa". Ebenso hilfreich sei der Hinweis im Koalitionsvertrag "auf die Beständigkeit der deutsch-polnischen Freundschaft". (08.02.2018/ac/a/m)