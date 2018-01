Brüssel (www.aktiencheck.de) - Nach ihrem Arbeitsessen gestern (Dienstag) in Brüssel betonten Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der neue polnische Premierminister Mateusz Morawiecki ihre Bereitschaft zu weiteren Gesprächen auch über die Rechtsstaatlichkeit in Polen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Zur Sprache gebracht wurden dabei viele Themen von gemeinsamem Interesse, unter anderem die Zukunft der Europäischen Union, die polnische Position innerhalb der Europäischen Union sowie die EU-Politik in Bezug auf den Binnenmarkt, den digitalen Binnenmarkt, Energie und Migration. Außerdem befassten sie sich eingehend mit Fragen der Rechtstaatlichkeit. Beide Seiten verständigten sich darauf, die Diskussion bei einem weiteren Treffen fortzuführen mit dem Ziel, bis Ende Februar Fortschritte zu erzielen.In der gemeinsamen Erklärung heißt es weiter, dass das Abendessen in freundschaftlicher Atmosphäre stattfand. (10.01.2018/ac/a/m)