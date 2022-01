- Die Kapazitäten auf dem Markt sind begrenzt. Die Kommission hat Angebot und Nachfrage genau analysiert und festgestellt, dass das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen eine zentrale Stellung auf dem Markt innegehabt hätte, da die Kapazität der verbleibenden Wettbewerber die prognostizierte Nachfrage nicht hätte decken können.



- Die Marktzutrittsschranken sind sehr hoch und Nachfragemacht fehlt. Große Flüssigerdgastanker sind hochentwickelte Spezialschiffe, deren Bau extrem komplex ist. Der Markteintritt und das erfolgreiche Betreiben des Geschäfts sind in dem Marktumfeld sehr schwierig. In den letzten Jahren wurden mehrere Austritte aus dem Markt beobachtet, während kein bedeutender Markteintritt zu erwarten ist. Darüber hinaus ist der Abnehmerstamm für große Flüssigerdgastanker in der Regel zersplittert und werden nur kleine Bestellungen aufgegeben. Die Zahl der Werften, bei denen Abnehmer Tanker bestellen können, ist sehr begrenzt.



- Die Corona-Pandemie wirkt sich nicht aus. Die Kommission hat die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Markt geprüft und festgestellt, dass die Nachfrage nach großen Flüssigerdgastankern von der Pandemie nicht beeinträchtigt wurde. Darüber hinaus sind die künftigen Nachfrageaussichten sehr positiv.



Die beteiligten Unternehmen haben keine förmlichen Abhilfemaßnahmen angeboten, um die Bedenken der Kommission auszuräumen. Daher hat die Kommission die angemeldete Übernahme untersagt.



Unternehmen



HHIH ist ein privates südkoreanisches Unternehmen und hauptsächlich im Schiffbau tätig. Es stellt Handelsschiffe und Schiffsmotoren her sowie Offshore-Anlagen, die zur Erschließung von Öl- und Gasvorkommen auf dem Meeresboden sowie zur Förderung und Verarbeitung von Erdöl und Erdgas eingesetzt werden, so auch Flüssigerdgastanker jeder Größenordnung.



DSME ist ein südkoreanisches Unternehmen, das ebenfalls hauptsächlich im Schiffbau tätig ist. Es stellt verschiedene Handelsschiffe und Offshore-Anlagen her, so auch große Flüssigerdgastanker. Mehrheitsaktionär ist die koreanische Entwicklungsbank ("Korea Development Bank, KDB"). Sie tritt bei dem Vorhaben als Verkäuferin auf.



Fusionskontrollvorschriften und -verfahren



Das Vorhaben wurde am 12. November 2019 bei der Kommission zur Genehmigung angemeldet. Am 17. Dezember 2019 leitete die Kommission eine eingehende Prüfung ein. Seitdem wurde die Frist für das Verfahren dreimal ausgesetzt, da HHIH der Kommission angeforderte Informationen nicht rechtzeitig übermittelt hatte.



Die Kommission hat die Aufgabe, Fusionen und Übernahmen von Unternehmen zu prüfen, deren Umsatz bestimmte Schwellenwerte übersteigt (vgl. Artikel 1 der Fusionskontrollverordnung), und Zusammenschlüsse zu untersagen, die den wirksamen Wettbewerb im gesamten oder in einem wesentlichen Teil des EWR erheblich behindern würden.



Der weitaus größte Teil der angemeldeten Zusammenschlüsse ist wettbewerbsrechtlich unbedenklich und wird nach einer Standardprüfung genehmigt. Nach der Anmeldung eines Vorhabens muss die Kommission in der Regel innerhalb von 25 Arbeitstagen entscheiden, ob sie das Vorhaben im Vorprüfverfahren (Phase I) genehmigt oder ein eingehendes Prüfverfahren (Phase II) einleitet.



In den vergangenen zehn Jahren hat die Kommission mehr als 3000 Zusammenschlüsse genehmigt. Dies ist im selben Zeitraum erst der zehnte Zusammenschluss, den die Kommission untersagt.



Derzeit laufen sechs eingehende Prüfverfahren: zur vorgeschlagenen Übernahme von Recticel durch Greiner, zur vorgeschlagenen Übernahme von Arm durch NVIDIA, zur vorgeschlagenen Übernahme von Kustomer durch Meta (vormals Facebook), zur vorgeschlagenen Übernahme von Grail durch Illumina, zum vorgeschlagenen Zusammenschluss zwischen Cargotec und Konecranes sowie zur vorgeschlagenen Übernahme von Trimo durch die Kingspan Group.



Weitere Informationen werden auf der Website der Kommission zum Thema Wettbewerb im öffentlich zugänglichen Register unter der Nummer M.9343 veröffentlicht. (13.01.2022/ac/a/m)





