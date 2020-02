Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern veröffentlichte die EU-Kommission ihre überarbeiteten Wirtschaftsprognosen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Weiters sei der, von der EU-Kommission unterstellte, unveränderte Preisauftrieb im Februar und März angesichts des starken Ölpreisrückgangs in den letzten Wochen nicht zu halten. Die neuen Kommissionsschätzungen hätten auch Finanzmarktakteure nicht recht zu überzeugen vermocht, jedenfalls seien zuletzt die Inflationserwartungen zurückgeschraubt worden und der Euro sei im Verbund mit reduzierten Zinserwartungen gegenüber vielen Währungen unter Druck gekommen.Unter den heutigen US-Daten bestehe beim Konsumentenvertrauen der Uni Michigan Enttäuschungspotenzial. Immerhin falle die Hochphase des (medialen) Interesses am Coronavirus genau in den Befragungszeitraum (29.1. bis 12.2.). Mit Aufmerksamkeit sollten auch die Industrieproduktionsdaten verfolgt werden. Der ISM Index für das Verarbeitende Gewerbe habe für den Monat Januar einen deutlichen Anstieg verzeichnet. Nichtsdestotrotz gehe der Konsens von einem neuerlichen Rückgang des Outputs im Vergleich zum Vormonat aus. (14.02.2020/ac/a/m)