Die Aktionäre der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) hätten am Donnerstag dem Rettungspaket der Bundesregierung in Höhe von zehn Milliarden USD zur Rettung der umkämpften Fluggesellschaft zugestimmt, nachdem der Großaktionär Heinz Hermann Thiele seinen Widerstand gegen den Plan fallen gelassen habe.



Die Europäische Kommission werde untersuchen, ob die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin bei der Beaufsichtigung des Zahlungsdienstleistungsunternehmens Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), welches gestern in Konkurs geraten sei, versagt habe. Wirecard schulde den Gläubigern fast vier Milliarden USD, nachdem ein Milliarden-Loch in dessen Bilanzen aufgedeckt worden sei.



SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) habe seine internationale Zusammenarbeit mit CenturyLink, Inc. CTL erweitert, um den Unternehmen in Singapur bessere Dienstleistungen anbieten zu können. Die Unternehmen würden einen reibungslosen Zugang zu den SAP-Business-Management-Lösungen zusammen mit verwalteten End-to-End-Anwendungen und hybriden Cloud- und Edge-Funktionen des sicheren und globalen Netzwerks von CenturyLink erhalten.



Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) habe Anteile in Höhe von 2,6% an Vesteda, einem niederländischen Immobilieninvestor, erworben und habe damit den ersten Schritt in den niederländischen Wohnimmobilienmarkt gemacht. (26.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte versuchen, die gestrigen Gewinne auszuweiten, so die Experten von XTB.Die Investoren hätten die Tatsache begrüßt, dass die EZB eine neue Einrichtung einführe, die den Notenbanken außerhalb des Euroraums bis Juni 2021 Euro-Liquidität zur Verfügung stellen werde. In der Zwischenzeit hätten die US-Regulierungsbehörden die Beschränkungen für Investitionen großer Banken gelockert und ihnen erlaubt, in risikoreichere Anlagen wie Risikokapitalfonds zu investieren um den Aufbau von Bargeldsicherheiten gegen bestimmte Derivatgeschäfte zu vermeiden. Die Besorgnis über die negativen Auswirkungen einer zweiten Welle von Coronavirus-Infektionen habe jedoch angehalten, nachdem die USA gestern 39.327 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet hätten, was einen neuen Tagesrekord darstelle. Außerdem habe der Gouverneur von Texas die Wiedereröffnung der Grenzen seines Bundesstaates gestoppt, nachdem die Zahl der Fälle in den USA sprunghaft angestiegen sei.