Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat am Montag den Bericht über eine weitere kürzlich abgeschlossene Verhandlungsrunde der Handelsgespräche mit dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur veröffentlicht. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:



Darüber hinaus hat die Kommission ihre Textvorschläge für die Bereiche nachhaltige Entwicklung, Transparenz, Zugang zu Energie und Rohstoffen sowie weitere Verhandlungsgrundlagen zum Abbau von Handelsbarrieren online gestellt. Die Kommission löst damit ihre Zusage zu mehr Transparenz bei Verhandlungen von Handelsabkommen mit Drittstaaten ein.



Die Handelsberatungen mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay fanden in der Woche vom 20. März in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires statt. Die Gesprächspartner verhandelten dabei über 15 Themenbereiche, bei denen es unter anderem auch um Handelsbeschränkungen in der Automobilindustrie, der Landwirtschaft und die bilaterale Zusammenarbeit ging. (Pressemitteilung vom 10.04.2017) (11.04.2017/ac/a/m)





