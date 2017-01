Vizepräsident Jyrki Katainen, zuständig für Beschäftigung, Wachstum zu bauen Und Investment, sagte: "Fortschritte beim Aufbau der Kapitalmarktunion sind entscheidend, um die dritte Säule des Investitionsplans für Europa zu stärken. Sie wird dazu beitragen, ein investitionsfreundliches Umfeld zu schaffen und für Versicherungen und Banken Investitionen in langfristige Infrastruktur-Projekte profitabler zu machen. Wir sind entschlossen, unsere Verpflichtungen einzuhalten. Die Halbzeitbewertung wird sicherstellen, dass der Aktionsplan für die Kapitalmarktunion in einem sich ändernden politischen, wirtschaftlichen und technologischen Kontext relevant bleibt."



Die Ergebnisse dieser Konsultation fließen in die Halbzeitbewertung zum Aktionsplan für die Kapitalmarktunion ein, den die Kommission im Juni 2017 veröffentlichen wird.



Die Kapitalmarktunion soll Kapital erschließen, das allen Unternehmen, einschließlich KMU, sowie Infrastrukturvorhaben zufließen soll, die Kapital benötigen, um zu expandieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Indem Sparvermögen mit Wachstumschancen zusammen gebracht werden, soll die Kapitalmarktunion Sparern und Investoren neue Möglichkeiten eröffnen.



Der Aktionsplan für eine Kapitalmarktunion enthält 33 Aktionen und Einzelmaßnahmen. Sie stellen die Bausteine für den Aufbau eines integrierten Kapitalmarkts in der Europäischen Union bis 2019 dar. (20.01.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Mehr Finanzierungsquellen für europäische Unternehmen, um die Investitionen in der EU anzukurbeln - das ist das Ziel der Kapitalmarktunion, die die EU-Kommission im Herbst 2015 auf den Weg gebracht hat. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Europäische Kommission:Wie die verschiedenen Teile des Aktionsplans für die Kapitalmarkt umgesetzt werden und wie sie angesichts neuer Herausforderungen ergänzt oder erweitert werden sollen, will die Kommission in ihrer heute (Freitag) veröffentlichten öffentlichen Konsultation wissen. Beiträge können bis 17. März online eingereicht werden.