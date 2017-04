"Die internationale Gemeinschaft verpflichtet sich - und hat dies bekräftigt - zusammenzuarbeiten, um eine friedliche Zukunft für Syrien und alle Syrer in einem souveränen, unabhängigen, geeinten und territorial integralem Land zu unterstützen, in dem alle Syrer in Frieden und Sicherheit leben können. Wir setzen uns für einen nachhaltigen integrativen Frieden ein. Wir gehen die dringenden humanitären Bedürfnisse in Syrien an und unterstützen die Arbeit der Nachbarstaaten, die über fünf Millionen Flüchtlinge aufgenommen haben", sagte Federica Mogherini, die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik.



Die Europäische Kommission hat für 2018 zusätzliche 560 Mio. Euro für Syrien, Jordanien und Libanon zugesagt. Im Anschluss an die Konferenz haben die Vorsitzenden der Konferenz ihre Ziele und Finanzzusagen in einer gemeinsamen Erklärung veröffentlicht.



Vertreter aus 70 Ländern, internationalen Organisationen und Zivilgesellschaft hatten zwei Tage in Brüssel über die Zukunft Syrien und der Region beraten. Die Europäische Union, Deutschland, Katar, Kuwait, Norwegen, das Vereinigte Königreich und die Vereinten Nationen führten gemeinsam den Vorsitz. (06.04.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der internationalen Geber-Konferenz für Syrien und die Region in Brüssel haben die Vertreter der 70 teilnehmenden Staaten, Organisationen und Zivilgesellschaft für 2017 insgesamt 5,6 Mrd. Euro an Hilfsgeldern zugesagt, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Davon kommen 3,7 Mrd. Euro von der EU und ihren Mitgliedstaaten. Dies hat Christos Stylianides, EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement gestern (Mittwoch) zum Ende der Konferenz bekanntgegeben. Darin enthalten sind auch die bereits bei der Londoner Syrien-Konferenz zugesagten 1,275 Mrd. Euro der EU-Kommission für humanitäre Hilfe und Resilienz.