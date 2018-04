Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ein neues Meldesystem für visafreie Einreisen soll die innere Sicherheit Europas weiter verbessern, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Über das Europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystem, kurz ETIAS, werden künftig von der Visumpflicht befreite Drittstaatsangehörige, die in den Schengen-Raum einreisen wollen, vorab überprüft.Damit können diese Staatsangehörige zwar weiterhin ohne Visum einreisen, müssen vorab jedoch eine einfache Reisegenehmigung einholen. Dies wird dazu beitragen, Personen zu ermitteln, die ein mögliches Risiko im Hinblick auf die irreguläre Migration oder die Sicherheit darstellen, bevor sie die Grenze erreichen. Hierdurch wird die Sicherheit der Außengrenzen erheblich verbessert. (25.04.2018/ac/a/m)