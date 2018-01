Beim Schutz öffentlicher Räume sollen private Betreiber von öffentlichen Räumen wie Verkehrsknotenpunkten, Stadien und Einkaufszentren sowie lokale und regionale Behörden enger zusammenarbeiten. Im Dezember organisierte die Kommission ein erstes Treffen des EU-Forums der Betreiber, in dessen Mittelpunkt der Austausch von Informationen, Leitlinien für die Aufdeckung sowie die Erprobung neuer Technologien und Sicherheitslösungen standen. Daran schloss sich eine erste Sitzung mit der Branche der Autovermieter an, auf der geprüft wurde, wie man es gemeinsam schaffen kann, Terroristen das Anmieten von Fahrzeugen, mit denen Anschläge begangen werden sollen, zu erschweren. Noch in diesem Monat sollen Sicherheitshinweise ("Security Toolkit") veröffentlicht werden, um europäischen Lkw-Fahrern, Transportunternehmen und anderen wichtigen Akteuren Möglichkeiten aufzuzeigen, wie mit möglichen Bedrohungen durch den Terrorismus umgegangen werden kann. Die Kommission wird in diesem Zusammenhang ein Onlineportal einrichten, über das die Beteiligten bewährte Verfahren austauschen können, und am 8. März gemeinsam mit dem Ausschuss der Regionen eine Konferenz mit Bürgermeistern aus ganz Europa veranstalten.



Fortschritte bei Terrorismusfinanzierung, Luftfahrt und anderen Prioritäten



Im heutigen Bericht wird auch über Fortschritte bei anderen Prioritäten der Europäischen Sicherheitsagenda Bilanz gezogen, u. a. über Informationsaustausch, Terrorismusfinanzierung, Sicherheitsforschung, Luftsicherheit und die externe Dimension. Die Kommission fordert die gesetzgebenden Organe auf, in den kommenden Wochen eine Einigung über ein Europäisches Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS) sowie über Vorschläge zur Stärkung des Schengener Informationssystems (SIS) zu erzielen.



Dimitris Avramopoulos, Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft, erklärte: "In der Gemeinsamen Erklärung der EU-Organe für 2018-19 wurde klar zum Ausdruck gebracht, dass die Sicherheit nach wie vor eine zentrale Herausforderung für Europa ist und in der EU höchste Priorität genießt. Wir müssen die derzeitige Dynamik nutzen und gemeinsam konkrete Ergebnisse zur Erhöhung unserer Sicherheit liefern. Wir müssen noch mehr tun, um die europäischen Bürgerinnen und Bürger sowohl offline als auch online weiterhin angemessen zu schützen. Auch bei der Bekämpfung terroristischer Propaganda besteht nach wie vor dringender Handlungsbedarf. Die Kommission wird tätig werden, wo immer dies nötig ist, und hält sich diesbezüglich alle Optionen offen."



Julian King, Kommissar für die Sicherheitsunion, fügte hinzu: "Im vergangenen Jahr haben wir uns noch stärker darum bemüht, Informationslücken zu schließen, die Radikalisierung zu bekämpfen, die Cyberresistenz zu erhöhen und unsere öffentlichen Räume zu schützen. Dieser umfassende Ansatz hat bereits zu guten Ergebnissen geführt. Wir müssen diesen Schwung jetzt nutzen, um eine echte und wirksame Sicherheitsunion zu schaffen. Wir müssen das Problem des Terrorismus in seinem Wesen anpacken – bei der Radikalisierung, die manche Menschen in Europa gewalttätigen, extremistischen Ideologien in die Arme treibt. Wir werden in dieser entscheidenden Frage weiterhin mit Experten, politischen Entscheidungsträgern und Internetunternehmen zusammenarbeiten - es gibt noch viel zu tun."



Hintergrund



Das Thema Sicherheit hat seit Beginn der Amtszeit der Juncker-Kommission Priorität - angefangen bei den Politischen Leitlinien von Präsident Juncker vom Juli 2014 bis hin zur jüngsten Rede zur Lage der Union vom 13. September 2017.



Am 14. Dezember 2017 unterzeichneten die Präsidenten des Europäischen Parlaments, des rotierenden Ratsvorsitzes und der Europäischen Kommission eine Gemeinsame Erklärung über die gesetzgeberischen Prioritäten der EU für den Zeitraum 2018-2019, in der die zentrale Bedeutung eines besseren Schutzes der Bürgerinnen und Bürger hervorgehoben und gleichzeitig gefordert wurde, diesen in den Mittelpunkt der Gesetzgebungstätigkeit der Union zu stellen. Priorität wurde dabei Initiativen eingeräumt, durch die sichergestellt wird, dass die Behörden der Mitgliedstaaten genau wissen, wer die gemeinsame EU-Außengrenze überschreitet. Zudem sollen interoperable EU-Informationssysteme für Sicherheits-, Grenz- und Migrationsmanagement eingerichtet und die Instrumente zur Bekämpfung von Terrorismus und Geldwäsche gestärkt werden.



Richtschnur für die Arbeit der Kommission in diesem Bereich ist die Europäische Sicherheitsagenda. Sie enthält die wichtigsten Maßnahmen für eine wirkungsvolle Reaktion der EU auf Terrorismus und Sicherheitsbedrohungen. Dazu gehören das Vorgehen gegen Radikalisierung, eine erhöhte Cybersicherheit, das Kappen der Terrorismusfinanzierung sowie ein verbesserter Informationsaustausch. Seit Annahme der Agenda wurden erhebliche Fortschritte bei deren Umsetzung erzielt und die Weichen für eine wirksame und echte Sicherheitsunion gestellt. Diese Fortschritte sind in den von der Kommission regelmäßig veröffentlichten Berichten dargelegt. (24.01.2018/ac/a/m)





