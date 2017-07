Hier können Bürger weiterhin ihre Stellungnahme zum Weißbuch zur Zukunft Europas abgeben.



Allgemeiner Kontext



Am 1. März 2017 hat die Kommission mit dem Weißbuch zur Zukunft Europas eine europaweite Debatte angestoßen, um den Bürgern und den politisch Verantwortlichen Gelegenheit zu geben, eine Vision der EU mit 27 Mitgliedstaaten zu entwerfen. Das Weißbuch skizziert fünf Szenarien für die Entwicklung der Europäischen Union bis 2025:



- "Weiter wie bisher": Die EU27 konzentriert sich auf die Umsetzung ihrer positiven Reformagenda.

- "Schwerpunkt Binnenmarkt": Die EU27 konzentriert sich auf den Binnenmarkt, da die 27 Mitgliedstaaten in immer mehr Politikbereichen nicht in der Lage sind, eine gemeinsame Haltung zu finden.

- "Wer mehr will, tut mehr": Die EU27 macht weiter wie bisher, Mitgliedstaaten, die dies wünschen, können aber in bestimmten Bereichen enger zusammenzuarbeiten.

- "Weniger, aber effizienter": Die EU konzentriert sich darauf, in ausgewählten Bereichen rascher mehr Ergebnisse zu erzielen, und unternimmt in anderen Bereichen weniger.

- "Viel mehr gemeinsames Handeln": Die Mitgliedstaaten beschließen, mehr Kompetenzen und Ressourcen zu teilen und Entscheidungen gemeinsam zu treffen.



Die Szenarien decken verschiedene Möglichkeiten ab, und das Ergebnis kann je nach dem in den Blick genommenen Politikbereich unterschiedlich ausfallen. Sie dienen der Veranschaulichung und schließen sich daher weder gegenseitig aus, noch sind sie erschöpfend.



Die Kommission hat auch eine Reihe von Reflexionspapieren zu den folgenden für Europa zentralen Themen vorgelegt: 1) Ausbau der sozialen Dimension Europas, 2) Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion, 3) die Globalisierung meistern, 4) Zukunft der Europäischen Verteidigung und 5) Zukunft der EU-Finanzen. (Pressemitteilung vom 17.07.2017) (18.07.2017/ac/a/m)





