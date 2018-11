Die Schaffung des einheitlichen Zollgebiets umfasst die entsprechenden gleichen Wettbewerbsbedingungen und geeignete Durchsetzungsmechanismen, um einen fairen Wettbewerb zwischen der EU27 und dem Vereinigten Königreich zu gewährleisten.



Der am Mittwochabend ebenfalls veröffentlichte Entwurf einer politischen Erklärung dokumentiert die Fortschritte bei der Erzielung einer Gesamtvereinbarung über den Rahmen für die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Die Verhandlungsführer der EU und des Vereinigten Königreichs werden ihre Arbeit auf der Grundlage des Entwurfs fortsetzen.



Nichts ist vereinbart, bis alles vereinbart ist. Das vorliegende Austrittsabkommen - einschließlich der Übergangszeit - muss den Rahmen der künftigen Beziehungen berücksichtigen. Die politische Erklärung muss daher weiterentwickelt und in ihrer endgültigen Form vereinbart werden.



Parallel dazu wird die Europäische Kommission ihre Vorbereitungsarbeiten und Notfallpläne für alle Eventualitäten, also auch das Szenario einer Nicht-Einigung, fortsetzen.



Nächste Schritte



Die Verhandlungsführer der EU und des Vereinigten Königreichs werden ihre Arbeit an der politischen Erklärung über den Rahmen für die künftigen Beziehungen auf der Grundlage der heute veröffentlichten Leitlinien fortsetzen. Es obliegt dem Europäischen Rat (Artikel 50), das Austrittsabkommen und die gemeinsame politische Erklärung über den Rahmen der künftigen Beziehungen zu billigen.



Sobald das Austrittsabkommen vom Europäischen Rat gebilligt wurde (Artikel 50) und bevor es in Kraft treten kann, muss es von der EU und dem Vereinigten Königreich ratifiziert werden. Im Falle der EU muss der Rat der Europäischen Union die Unterzeichnung des Austrittsabkommens genehmigen, bevor er es dem Europäischen Parlament zur Zustimmung übermittelt. Das Vereinigte Königreich muss das Abkommen gemäß seinen eigenen verfassungsmäßigen Bestimmungen ratifizieren. (15.11.2018/ac/a/m)







