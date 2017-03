Landwirtschaftskommissar Phil Hogan begrüßte den Beschluss: "Ich freue mich, dass unsere EWR-Partner erkannt haben, wie wichtig gemeinsame Standards sind und welche Vorteile sie Erzeugern und Verbrauchern auf beiden Seiten bieten. Die Regeln gewährleisten zum beiderseitigen Vorteil gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Bio-Erzeuger sowohl in der EU als auch im EWR. Die Kommission wird nie akzeptieren, dass unsere hohen Standards für Erzeugnisse, die als Bio-Produkte erzeugt, eingeführt und vermarktet werden, verwässern. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Verbrauchervertrauen erhalten und die Glaubwürdigkeit des EU-Bio-Logos gewahrt bleibt."



Die EU verabschiedete erstmals 1991 Vorschriften über die ökologische/biologische Erzeugung, die anschließend im Jahr 2007 mit häufig strengeren Vorschriften aktualisiert wurden. 2009 wurden weitere Produktionsvorschriften, insbesondere für die ökologische/biologische Aquakulturerzeugung, eingeführt. Die EU-Erzeuger mussten sämtliche Vorschriften ab Januar 2015 anwenden, und die Verzögerung bei der Einarbeitung der neuen Regeln in das EWR-Abkommen führte zu einer Situation der Ungleichbehandlung von Erzeugern und Marktteilnehmern.



Insbesondere in Bezug auf die EU-Vorschriften für Aquakultur, die für die Erzeugung und die Zertifizierung von Bio-Lachs gelten, bedeutete die Verzögerung, dass Aquakulturerzeugnisse aus diesen Ländern in der EU nicht als Bio-Erzeugnisse eingeführt und verkauft werden konnten, was Folgen sowohl für die Erzeuger in den EWR-Ländern als auch für die EU-Importeure und -Verarbeiter hatte. (Pressemitteilung vom 17.03.2017) (20.03.2017/ac/a/m)





Nach der Entscheidung am Freitag (17.03.) im Gemeinsamen Ausschuss des Europäischen Wirtschaftsraums (Gemeinsamer EWR-Ausschuss) können damit ab dem 18. März die Einfuhren von Bio-Lachs, der entsprechend den EU-Regeln erzeugt und zertifiziert wurde, aus EWR Ländern wiederaufgenommen werden.