Anfang dieses Jahres wurden acht Zentren in acht EU-Ländern als Hosting-Einheiten für die ersten Supercomputer des Gemeinsamen Unternehmen für europäisches Hochleistungsrechnen (EuroHPC) ausgewählt. Die ersten europäischen Hochleistungsrechnercomputer werden in Sofia (Bulgarien), Ostrau (Tschechische Republik), Kajaani (Finnland), Bologna (Italien), Bissen (Luxemburg), Minho (Portugal), Maribor (Slowenien) und Barcelona (Spanien) stehen. Die europäische Zusammenarbeit beim Bau von Supercomputern von Weltrang wächst, Nordmazedonien ist jetzt als 30. Teilnehmerland der Initiative beigetreten. Auch Deutschland nimmt teil.



Hintergrund



Auf Vorschlag der Kommission und mit Unterstützung des Rates der EU wurde das Gemeinsame Unternehmen (EuroHPC) im November 2018 gegründet‚ um die EU bis Ende 2020 mit einer Hochleistungsrecheninfrastruktur von Weltrang auszustatten. Im Februar 2019 veröffentlichte das gemeinsame Unternehmen seine ersten Aufforderungen zur Interessenbekundung für die Auswahl der Standorte, an denen die ersten Supercomputer bis Ende 2020 entstehen sollen. Es gab zwei Aufforderungen: eine für den Betrieb der Peta-Supercomputer und eine für den Betrieb der Vor-Exa-Supercomputer.



Das Hochleistungsrechnen ist eine wichtige Priorität des Programms "Digitales Europa", das von der Kommission im Mai 2018 im Zusammenhang mit der nächsten langfristigen EU-Haushaltsplanung vorgeschlagen wurde und 2,7 Mrd. Euro für die Finanzierung von Supercomputern in Europa im Zeitraum 2021 bis 2027 vorsieht. Diese Mittel werden es dem gemeinsamen Unternehmen ermöglichen, die Anschaffung von Exa-Supercomputern (die bis zu 1018 Rechenoperationen pro Sekunde oder 1000 Petaflops schaffen) bis 2023 sowie die Entwicklung der Hauptanwendungen, die auf diesen Supercomputern laufen werden, und der dafür erforderlichen Kompetenzen zu unterstützen. (26.11.2019/ac/a/m)







