EU-Kommissar Christos Stylianides, zuständig für Humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, reist am 21. Januar (Samstag) nach Serbien, um sich vor Ort über die humanitäre Situation der Flüchtlinge zu informieren, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:EU-Kommissar Stylianides wird mit dem serbischen Premierminister Vučić und dem Sozialminister Vulin zusammentreffen. Außerdem besucht er eine Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Belgrad und spricht mit den humanitären Partnern der EU, die sich um Hilfe während der Wintermonate kümmern.Die Kommission hat erst jüngst ihre humanitäre Hilfe zur Unterstützung der Flüchtlingssituation in Serbien erhöht. Seit Beginn der Flüchtlingskrise wurden sowohl Mittel der humanitären Hilfe als auch der Heranführungshilfe mobilisiert. Damit ist die EU der größte Geldgeber zur Unterstützung der Flüchtlingssituation in Serbien.