Bereits heute trifft sich Katainen im Bundestag mit Ingrid Arndt-Brauer, der Vorsitzenden des Finanzausschusses und anderen Abgeordneten des Deutschen Bundestages.



Der Besuch findet im Rahmen des Europäischen Semesters statt und bietet dem Vizepräsidenten Gelegenheit, sich mit deutschen Partnern auszutauschen, unter anderem über die aktuelle Wirtschaftslage im Land, die Investitionsoffensive für Europa und die globalen Herausforderungen für Europa.



Die Industriekonferenz am Dienstag findet im Westhafen Event & Convention Center (WECC), Westhafenstraße 1, Berlin statt. (06.02.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - EU-Kommisisonsvizepräsident Jyrki Katainen ist heute (Montag) und morgen zu politischen Gesprächen in Berlin, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er trifft unter anderem Abgeordnete des Bundestages, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und BDI-Präsident Dieter Kempf. Mit den Partnern des Bündnisses "Zukunft der Industrie" veranstaltet das Bundeswirtschaftsministerium morgen eine internationale Industriekonferenz. Katainen, in der EU-Kommission zuständig für Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit, wird dort am Dienstag um 11.55 Uhr zunächst ein gemeinsames Pressestatement mit Zypries geben. Um 13 Uhr ist seine Rede zu den globalen Herausforderungen für Europa geplant.