Wien (www.aktiencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Schnellschätzungen der Einkaufsmanagerindices in den USA und der Eurozone wiesen einen markanten Einbruch aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Hiobsbotschaften dürften sich heute fortsetzen. In den USA sei angesichts der Unterauslastung der US-Industrie sowie die Probleme der US-Ölförderer (Ölpreisverfall) ein Einbruch des Auftragseingangs dauerhafter Güter für den Monat März absehbar. In der Eurozone stünden Konjunkturumfragen aus einzelnen Ländern an. Das Hauptaugenmerk gelte wohl dem deutschen ifo-Index. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden die Chance sehen, dass die ifo-Erwartungskomponente angesichts erster Lockerungen von Restriktionen sowie einer Verringerung der Corona Infektionszahlen besser ausfalle als zuvor. Die Beurteilung der aktuellen Lage sollte dagegen abstürzen und den Gesamtindex weiter nach unten führen.Die Videokonferenz der EU-Staats- und Regierungschefs habe gestern keine Einigung auf die Ausgestaltung des angestrebten Wiederaufbaufonds gebracht. Dieser solle zumindest EUR 1.000 Mrd. schwer sein. Die finanziell potenten EU-Mitglieder West- und Nordeuropas wollten, dass dieser neue Fonds Kredite zur Ankurbelung der Wirtschaft vergebe. Etwaige Netto-Empfängerländer und allen voran Frankreich, Italien und Spanien bestünden dagegen auf von allen Mitgliedern finanzierte Beihilfen. (24.04.2020/ac/a/m)