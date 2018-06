Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben gemeinsam mit den nationalen Förderbanken KfW, Cassa depositi e prestiti und Caisse des Dépôts den ersten gebündelten Betrag von 420 Mio. Euro für den Breitbandinfrastrukturfonds zur Finanzierung von Breitbandnetzen in unterversorgten Gebieten in Europa angekündigt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der EU-Kommission:



Ziel des Fonds ist es, rund 500 Mio. Euro für die Gewährleistung von Breitbandinvestitionen zu bündeln, um die Gesamtinvestitionen von mindestens 1 Mrd. Euro über einen Zeitraum von fünf Jahren zu mobilisieren.



Der Fonds bietet den Anlegern verschiedene Risikostufen (wobei die Kommission den ersten Verlust übernimmt) und verwendet eine einzigartige Governance-Struktur, die die Interessen der verschiedenen Anleger miteinander in Einklang bringt, indem ein Gleichgewicht zwischen öffentlichen und privaten Anlegern gewährleistet wird. (28.06.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.