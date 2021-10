Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Erdgaspreise gehen durch die Decke und im Zuge dieser Entwicklung steigen auch die Preise anderer Energieträger wie Erdöl, Kohle und Atomkraft, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Die einzelnen Märkte seien stärker verbunden, als viele dies bislang gedacht hätten. So gebe es beispielsweise ältere Gaskraftwerke, die auf Erdöl umsteigen könnten und dies angesichts der hohen Erdgaspreise auch tun würden. Entsprechend sei nunmehr auch die Erdölnachfrage deutlich gestiegen. Die höhere Nachfrage nach Strom, insbesondere in Asien, habe außerdem zu einem kräftigen Anstieg der Kohlepreise geführt. In China würden die vermehrt auftretenden Stromausfälle darauf hindeuten, dass es in diesem Bereich einen Mangel an Kohle gebe. Und Frankreich beklage sich über den gemeinsamen europäischen Energiemarkt, der bewirke, dass nunmehr auch der Preis für die sonst so günstige Atomkraft, die in Frankreich der wichtigste Primärenergieträger sei, steige. Dabei wären die Preise in Europa in einigen Ländern bereits in gänzlich anderen Sphären, würde der gemeinsame Energiemarkt außer Kraft gesetzt und das wäre auch für die französische Konjunktur sicher kein Gewinn. (Wochenbarometer vom 07.10.2021) (07.10.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.