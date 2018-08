Paris (www.aktiencheck.de) - Was für eine Abwertung: Seit Jahresbeginn hat die Türkische Lira gegenüber dem Euro um rund 50 Prozent an Wert verloren, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Im Fahrwasser der Türkische Lira (TRY)-Abwertung, die die Analysten in der vorherigen Ausgabe näher beleuchtet hätten, würden aktuell auch zahlreiche andere Schwellenländer-Währungen unter Druck geraten. Dazu zähle auch der Südafrikanische Rand (ZAR), wenngleich die Abwertung nicht ganz so drastisch ausgefallen sei wie bei der Türkischen Lira.



Dem Südafrikanischen Rand und weiteren Währungen aus den Emerging Markets würden vor allem der aufwertende USD und die US-Bonds zu schaffen machen, die wieder an Attraktivität gewonnen hätten. Offenbar würden derzeit zahlreiche Investoren ihr Kapital aus den Schwellenstaaten in die USA umschichten. Doch Südafrika sei nicht die Türkei. Zwar strotze das Land derzeit nicht vor wirtschaftlicher Stärke, doch habe sich die Situation in den vergangenen Wochen und Monaten auch nicht dramatisch verschlechtert. Die Inflation liege mit rund 4,5 Prozent im Zielband der Notenbank (3 bis 6 Prozent) und die Auslandsverschuldung sowie das Leistungsbilanzdefizit würden weitaus geringere Werte aufweisen als in der Türkei. Analysten würden daher keine anhaltende Abwertung des Rands erwarten, sondern schon bald eine Gegenbewegung. Mit Mini-Short Zertifikaten auf das Währungspaar EUR/ZAR könnten auch risikofreudige Anleger auf eine Erholung der südafrikanischen Währung wetten. (24.08.2018/ac/a/m)



