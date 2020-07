Die lang erhofften Nachrichten aus Brüssel zu der Einigung über das neue Corona-Finanzpaket würden natürlich schon eindeutig für den Euro sprechen. Zwar sei auf den Devisenmärkten sicherlich überwiegend auf ein "Last-Minute-Deal" gesetzt worden, doch letztlich sei die Gefahr real gewesen, zu scheitern. Die geschnürten Finanzpakete könne man sicherlich aus politischen Standpunkten her unterschiedlich bewerten, doch in diesem Umfang und als Signal für das Zusammenstehen des Kontinents müsse der Schritt sicherlich als historisch bezeichnet werden. Der Euro quasi als Proxy für das geeinte Europa werde damit gefeiert! Dessen ungeachtet seien aber natürlich nicht alle Probleme gelöst!



Andererseits sei der Höhenflug des Euro aber auch der derzeitigen relativen Schwäche des US-Dollars geschuldet. Diese rühre aus mehreren Effekten her. Erstens gelte der US-Dollar weiterhin als Weltleitwährung und als "Low-Beta-Currency", so dass selbst bei zuletzt guten US-Daten - wie beispielsweise den US-Einzelhandelsumsätzen oder dem US-Arbeitsmarktbericht - die Zuversicht der Anleger generell für die globale Erholung zu- und die Risikoaversion abnehme. Der Greenback profitiere also gar nicht unbedingt immer von den Erholungssignalen aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten! Zweitens lasse der zuletzt wieder zu beobachtende Anstieg der Infektionszahlen in den USA erwarten, dass die Erholung zumindest im Juli wieder ins Stocken geraten werde. Da die Fallzahlen in Europa eher niedrig zu bleiben schienen, spreche dieser Vergleich derzeit ebenfalls kurzfristig gegen den US-Dollar. Drittens werde nun die Frage nach der Einigungsfähigkeit im US-Kongress zu stellen sein, wenn nämlich zum Monatsende Hilfsmaßnahmen im Zuge der Coronakrise auslaufen würden. In den USA bestehe damit eine große Gefahr für die Beschäftigten und vor allem die Schuldner, die ihre Kredite nicht mehr bedienen könnten. Finde Washington wie zuvor Brüssel einen Kompromiss beim Geld? Und viertens scheine per se das Potenzial für niedrigere Zinsen in den USA, die ja immerhin noch im positiven Bereich lägen, wohl eher denkbar zu sein als in Euroland. Fünftens gebe auch die Regierung in Washington in der gesamten Coronakrise generell kein sonderlich gutes Bild ab: Beispielsweise müsse die 180-Grad-Wende Donald Trumps mit der Aufforderung, ab jetzt doch besser eine Maske zu tragen, klar als nichts anderes als eine bisherige Fehleinschätzung der Lage zu Lasten der Bevölkerung und der Wirtschaft gesehen werden. Auch in diesem Punkt komme der US-Dollar nicht gut weg!



Angesichts dieser vielen Argumente könnte aber nun der Punkt gekommen sein, dass das Potenzial des Euro ausgereizt sei. Eine überkaufte Lage sei erkennbar. Die oben angedeutete starke Abwärtstrendlinie bei knapp über 1,16 USD stelle zudem einen starken Widerstand dar. Bei einem zu erwartenden Abprall würden die Analysten der NORD LB perspektivisch mit einer Gegenbewegung wieder unter 1,15 USD rechnen.



Fazit: Im Zuge der Einigung der 27 EU-Länder auf ein als historisch einzustufendes Finanzpaket sei dem Euro der Sprung über die auch psychologisch wichtige Marke von 1,15 USD gelungen. Diese offensichtliche Stärke des Euro treffe derzeit aber auch auf eine ausgeprägte Schwäche des US-Dollar. Beispielsweise würden gute US-Daten für eine globale Zuversicht sorgen, was die Safe-Haven Währung belaste. Angesichts steigender Infektionszahlen in den USA dürften zudem die dortigen Juli-Daten bald unerfreulicher ausfallen. Das zu befürchtende anstehende Hickhack im US-Kongress um Hilfsgelder sowie eine weniger überzeugende Krisenpolitik Donald Trumps würden außerdem den US-Dollar belasten. (Zu) viel spreche derzeit für den Euro - doch Hochmut komme bekanntlich vor dem Fall! So könnte der langfristige Abwärtstrend bei knapp über 1,16 USD ein (zu) starker Widerstand darstellen. (22.07.2020/ac/a/m)





