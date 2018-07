Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während sich das Interesse der Kommentatoren gestern hauptsächlich auf das Treffen der Staatspräsidenten der USA und Russlands, Donald Trump und Vladimir Putin, in Helsinki richtete, verlief der Euro-Handel (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) in recht ruhigen Bahnen, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Auch die jüngste Bloomberg-Umfrage unter Ökonomen, die mehrheitlich ihre Wachstumsprognosen für Deutschland zurückgenommen hätten, habe im Reigen der ohnehin pessimistischer werdenden Vorhersagen nicht wirklich überrascht. Aber sie könnten als Hinweis gewertet werden, dass größere konjunkturelle Probleme durch den drohenden Handelskrieg mit den USA - US-Präsident Donald Trump habe die EU als "Gegner" bezeichnet - ins Haus stehen dürften. Immerhin: Der Handelsbilanzüberschuss der Eurozone mit den USA habe sich von Januar bis Mai mit 54,8 Mird. EUR gegenüber der gleichen Periode des Vorjahres (48,1 Mrd. EUR) deutlich erhöht - US-Präsident Donald Trump werde darüber nicht erfreut sein.Etwas hellhörig hätte man allerdings werden können, als der italienische Minister für Europäische Angelegenheiten, Paolo Savona, in einem Interview mit der italienischen Zeitung "La Verita" recht unverblümt vorgeschlagen habe, Italien wolle mit zusätzlichen Investitionsausgaben in Höhe von 50 Mrd. EUR (2,7 Prozent des diesjährigen BIP) das Wachstum anschieben. Auch solle die Machtfülle der EZB, so der Euro-Kritiker, zum sogenannten "lender of last resort" für die gesamte Eurozone erweitert werden - eigentlich keine wirkliche Neuigkeit. Aber das Interview schließe mit einer entlarvenden Bemerkung Savonas: Wer dem nicht zustimme, "wolle kein vereintes Europa". Davon unbeeinflusst bleibe der Euro in relativ robuster Verfassung innerhalb seiner Konsolidierungszone zwischen 1,1505 und 1,1855. (17.07.2018/ac/a/m)