Ausblick: Aktuell versuche die Käuferseite EUR/USD über der Hürde bei 1,130 USD zu stabilisieren. Dennoch sei der Wert von einer Trendwende noch ein gutes Stück entfernt.



Die Short-Szenarien: Setze EUR/USD wieder unter die 1,130 USD-Marke zurück, könnte es bereits wieder kritisch für die Erholung werden. In der Folge könnte der Bereich um 1,121 USD erneut angesteuert werden. Darunter käme es zu einer weiteren Verkaufswelle bis 1,110 USD. Selbst eine Ausdehnung an die markante Unterstützung bei 1,106 USD wäre dann in den kommenden Tagen möglich. Hier könnte sich ein mittelfristiger Boden ausbilden.



Die Long-Szenarien: Könne sich der Wert dagegen weiter über der 1,131 USD-Marke behaupten, wäre eine Fortsetzung der Erholung bis 1,142 USD möglich. Doch erst ein Ausbruch über diesen Widerstand wäre aktuell bullish zu werten. In der Folge könnte EUR/USD bis 1,150 USD und darüber wieder an die zentrale Barriere bei 1,155 USD haussieren. (15.03.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Devisenpaar EUR/USD befindet sich seit über einem Jahr in einem Abwärtstrend, der zum Bruch der wichtigen Unterstützung bei 1,155 USD führte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Anfang November 2018 sei der Wert erstmals auch unter die wichtige Haltemarke bei 1,130 USD zurückgefallen, habe sich jedoch ausgehend von 1,121 USD wieder erholen können. Ausbruchsversuche über die 1,155 USD-Marke seien allerdings gescheitert und so befinde sich EUR/USD seit Mitte Januar wieder in einer Abwärtsbewegung. Diese habe in Form eines volatilen Abwärtstrendkanals in den vergangenen Wochen erneut unter die 1,130 USD-Marke und kurzzeitig bereits unter das Verlaufstief bei 1,121 USD geführt. Doch Anfang März hätten die Bullen das Ruder herumgerissen und für eine steile Erholung gesorgt.