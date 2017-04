Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,0865 zu schieben und dort zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,0865/68 und dann das TH von gestern zu erreichen und zu bestätigen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so könnte der EUR dann die 1,0886/88, die 1,0894/96 und dann die 1,0901/03 anlaufen. Über der 1,0903 wären die 1,0910/12 bzw. die 1,0918/20 weitere relevante Anlaufmarken.



Könne sich der EUR nicht über die 1,0865 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis zur 1,0855/53 und dann bis 1,0846/44 bzw. weiter bis an die 1,0839/37 bzw. bis zum TT von gestern gehen könnten. Rutsche der EUR unter die 1,0830, so wäre die 1,0824/22, die 1,0811/09 und dann die 1,0800/1,0796 die nächsten relevanten Anlaufziele. Unter der 1,0796 wären die 1,0789/87 und dann die 1,0778/76 die nächsten Anlaufbereiche.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,0877/87/98 als auch bei 1,0907. Weitere Widerstände würden sich bei 1,0940/70 als auch bei 1,1055 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,0689/62/41/13/01 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,0581 als auch bei 1,0561/25 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,0876 (1,0903) bis 1,0822 (1,0796) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (25.04.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte gestern Morgen bei 1,0900/1,0820, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe am Vormittag zunächst leicht zurückgesetzt, habe sich aber bereits bei 1,0830 stabilisieren und leicht erholen können. Diese Erholungsbewegungen sei aber nicht weit gelaufen. Bei 1,0876 sei das TH ausgebildet worden. Der EUR sei von dort aus in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Bis in den Späthandel habe er sich in einer engen Range seitwärts bewegt.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,0868 weiter bis in den Bereich der 1,0878/80 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt. Das Anlaufziel sei jedoch nicht ganz erreicht worden. Damit habe das Setup auf der Oberseite nicht optimal gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,0840 ebenfalls nicht ganz an den nächsten Anlaufbereich bei 1,0828/26 gegangen. Auch hier hätten 2 Pips gefehlt.TH: 1,0876 (Vortag: 1,0737)/ TT: 1,0830 (Vortag: 1,0682)/ Range: 46 Pips (Vortag: 55 Pips)Im Frühhandel notiere der EUR bei 1,0870/1,0850. Er notiere damit auf dem Niveau der Frühbörse von gestern Morgen.