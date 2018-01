Die Analysten würden in jedem Fall bei der Auffassung bleiben, dass das globale Zinsumfeld derzeit für den US-Dollar zu sprechen scheine. In einem weiterhin durch einen niedrigen Preisauftrieb gekennzeichneten Inflationsumfeld in den USA scheinen Anleihen im USD-Universum durchaus eine hohe Attraktivität für Investoren zu besitzen, berichten die Analysten der Nord LB.



So habe die Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren inzwischen über die vor allem auch psychologisch wichtige Marke von 2,60% springen können. Dieses Faktum spreche schon für die Währung der Vereinigten Staaten. Die Geldpolitik in Washington scheine momentan also einen gewissen Druck auf die Kurse der Anleihen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten auszuüben. Am aktuellen Rand sei zwar mit keiner Leitzinsanhebung zu rechnen, es möge aber Signale für einen weiteren Handlungsbedarf der Notenbanker geben.



In diesem Kontext hätten die Daten zur Lage am US-Arbeitsmarkt (am Freitag) natürlich eine besondere Bedeutung. Mit Hinweisen auf eine nachhaltige Schwäche sei hier eher nicht zu rechnen, wobei die Kältewelle im Januar schon zu Verzerrungen geführt haben möge. Die Zahlen müssten folglich vorsichtig interpretiert werden. Die EZB dürfe vom Devisenmarkt zudem natürlich auch nicht völlig aus dem Auge verloren werden. (31.01.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Wir hatten bereits verschiedentlich betont, dass die politische Lage in Washington der US-Währung zuletzt sicherlich nicht geholfen hat, so die Analysten der Nord LB.US-Finanzminister Steven Mnuchin habe nun allerdings seine Anmerkungen anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos weiter relativiert. Er habe im Kongress betont, dass kurzfristige Bewegungen des Wechselkurses der Währung der USA nicht im Fokus der Regierung stehen würden; langfristig gebe es klare Vorteile der Politik des starken Dollars. Diese Anmerkungen des US-Spitzenpolitikers seien natürlich hilfreich für die Währung der USA. Dennoch könnten sich in Washington schnell auch wieder politische Turbulenzen zeigen, die dann den Dollar natürlich belasten würden.