Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die angespannte politische Lage zwischen den USA und Russland sorgte gestern am frühen Nachmittag für einen Aufwärtsimpuls des Euros auf ein Tageshoch bei 1,2330, so die Analysten der Helaba im Kommentar zum EUR/USD Die technische Situation bleibe dennoch angespannt, sodass nach Einschätzung der Analysten noch keine Entwarnung gegeben werden könne. Auch die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise könnte morgen für Abwärtsdruck sorgen. So dürften Basiseffekte die Kernrate deutlich über die 2%-Marke heben und damit einer Aufwertung des Euros entgegenstehen. Abzuwarten bleibe, ob mögliche Kursverluste die erste Haltemarke bei 1,2215 durchbrechen würden und es zu einem Test der 100-Tagelinie bei 1,2158 komme. Auf der Oberseite liege das nächste Ziel bei 1,2345. Die Trading-Range bei EUR/USD liege zwischen 1,2215 und 1,2370. (10.04.2018/ac/a/m)