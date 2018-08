Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) wird derzeit heiß diskutiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus charttechnischer Sicht liege derzeit aber auch eine sehr spannende Ausgangslage vor. Auf Basis der 200-Wochen-Linie (akt. bei 1,1353 USD) habe der Euro ein Candlestickumkehrmuster in Form eines klassischen "Hammers" ausgeprägt. Dieses Pattern werde durch die "weiße Kerze" der abgelaufenen Woche bestätigt, die zudem zur Ausprägung eines nicht ganz idealtypischen "morning stars" führe. In der nächsthöheren Zeitebene, auf Monatsbasis, könnten die diskutierten konstruktiven Kerzenmuster durch einen weiteren "Hammer" im August bestätigt werden. Dazu komme die Rückeroberung der Widerstandszone aus verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei 1,15 USD. Per Saldo sei der Grundstein für eine EUR-Erholung gelegt, welche bis in den Bereich des Barrierenbündels bei rund 1,20 USD reichen könnte. Auf diesem Niveau falle die 50%-Korrektur des letzten Abwärtsimpulses (1,1949 USD) mit der 38-Wochen-Linie (akt. bei 1,1963 USD) sowie diversen horizontalen Barrieren zusammen. Interessant sei dabei auch, dass die Spekulanten gemäß den aktuellen CoT-Daten inzwischen erstmals seit Mai 2017 wieder "short" positioniert seien. Als Stopp auf der Unterseite biete sich die o. g. langfristige Glättung an.

(27.08.2018/ac/a/m)



