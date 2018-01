Die in der vergangenen Woche veröffentlichten makroökonomischen Daten aus den USA würden klar in diese Richtung deuten. So hätten die Einzelhandelsumsätze im Dezember um immerhin 0,4% M/M zugelegt. Nach der ausgeprägten Stärke im Vormonat sei dies sicherlich keine negative Nachricht, zumal die an den November-Zahlen vorgenommenen Revisionen die aktuellen Entwicklungen noch heller erstrahlen lassen würden. Die für das US-BIP maßgebliche Kontrollgruppe habe im Dezember um 0,3% M/M steigen können. Dies sei auf den ersten Blick zwar keine übermäßig erfreuliche Nachricht, die Angaben für November seien allerdings ebenfalls deutlich nach oben revidiert worden.



Folglich bleibe der Konsument eine den Aufschwung in den USA verlässlich tragende Säule, was sehr gut zu der nicht pessimistischen BIP-Prognose der Analysten für 2017 passe. Einige Marktbeobachter würden nach den jüngsten Zahlen zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze allerdings unter Druck geraten und ihre Projektionen bezüglich der Wirtschaftsentwicklung in den USA nach oben anpassen müssen, was dem US-Dollar schon helfen könnte.



Zudem bleibe die FED mit diesen Zahlen unter Zugzwang. In der Summe scheine das Zinsumfeld schon für den US-Dollar zu sprechen. So würden 2J US-Staatsanleiherenditen derzeit um 2,00% notieren. (17.01.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Druck auf den US-Dollar ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) hat jüngst wieder zugenommen, so die Analysten der Nord LB.Mit dieser Bewegung sei die psychologisch wichtige Marke von 1,20 USD pro EUR klar überboten worden. Der zentrale Auslöser der Schwäche des US-Dollars, die momentan wohl eher eine Stärke der Gemeinschaftswährung aus Frankfurt sein dürfte, sei die EZB. Hier sehe das FX-Segment derzeit Zeichen, die schon als Hinweise in Richtung von etwas mehr Dynamik bei der Normalisierung der Ausrichtung der Geldpolitik am Main gewertet würden. In diesem Kontext dürfe man aber auch die US-Notenbank nicht aus dem Auge verlieren. In der Tat werde es bei der FED Funds Target Rate im Laufe des Jahres 2018 weitere Bewegung geben müssen.