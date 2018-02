Ausblick für heute:



Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,2410/1,23750 Punkte und damit unter dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen. Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,2375 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, zunächst die 1,2390/92, die 1,2404/06 und dann die 1,2416/18 bzw. das Tageshoch von gestern zu erreichen. Denkbar sei, dass es hier zu erneuten Rücksetzern kommen könnte, bzw. der EUR Probleme haben könnte, diesen Bereich zu überwinden. Schaffe er es, sich über die 1,2427 zu schieben, so wären die nächsten Anlaufmarken bei 1,2433/35, bei 1,2444/46 und dann bei 1,2552/54. Auch im Bereich der 1,2552/54 könnte es Probleme geben, weiter zu kommen. Werde das Level aber dynamisch und mit Momentum erreicht, so könnte der EUR auch noch die 1,2462/64, die 1,2475/77 und dann die 1,2488/90 erreichen.



Könne sich der EUR nicht über der 1,2375 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die bis an das Tagestief von gestern und dann weiter bis an die 1,2361/59, an die 1,2352/50 und dann weiter bis an die 1,2340/38 gehen könnten. Rutsche der EUR unter die 1,2340/38, so wären die 1,2327/25, die 1,2315/13 und dann die 1,2307/05 bzw. die 1,2296/94 die nächsten Anlaufmarken.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2433/52/64/80 als auch bei 1,2506/66. Weitere Widerstände befänden sich bei 1,2651 als auch bei 1,2741.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,2364 als auch bei 1,2324 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,2272 als auch bei 1,2198/41 finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 1,2404 (1,2433) bis 1,2340 (1,2307) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (20.02.2018/ac/a/m)





Der EUR habe gestern Mittag versucht, sich über die Marke von 1,2427 zu schieben, sei aber gescheitert. Im Nachgang dessen sei es dann zu einem dynamischen Rücksetzer an die 1,2370 gekommen. Zwar habe sich der EUR von diesem Level wieder an und knapp über die 1,2400 schieben können, im Nachthandel seien die Notierungen aber wieder abgebröckelt.Die Experten von "day-trading-live.de" hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,2416/18 weiter bis an die 1,2422/24 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 3 Pips übertroffen worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,2378/76 nicht ganz an das nächste Anlaufziel bei 1,2365/63 gegangen. Damit habe das Setup gestern nicht optimal gegriffen.Tageshoch: 1,2427 (Vortag: 1,2547) Tagestief: 1,2369 (Vortag: 1,2392) Range: Pips 155 (Vortag 155 Pips)Der EUR habe sich gestern verbindlich unter der EMA200 im 4h-Chart etabliert. Er sei am Freitag unter diese Linie gerutscht und habe sich bisher nicht mehr darüber schieben können. Wie in dem gestrigen Setup der Experten ausgeführt, könnte es jetzt zu weiteren Abgaben kommen, die den EUR bis in den Bereich der 1,2280 führen könnten. Sollte er bis hier hin zurücksetzen, gäbe es Chancen auf Erholung. Darunter wären die 1,2100/1,2090 die nächsten Anlaufziele. Entspannen würde sich die Situation erst mit zwei grünen Kerzen oberhalb der EMA20, die aktuell bei 1,2450 verlaufe. Solange der EUR das nicht schaffe, bestehe die Möglichkeit weiterer Rücksetzer.