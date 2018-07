Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Euro konnte noch zum Abschluss der vergangenen Woche davon profitieren, dass auf dem EU-Gipfel nach langem Ringen ein Kompromiss im Migrationsstreit gefunden worden ist, so die Analysten der NORD LB.Nun würden wieder vor allem US-Konjunkturdaten in den Mittelpunkt des Interesses des Devisenmarktes rücken. Die marginale Abwärtsrevision der US-Wachstumszahlen für das erste Quartal habe die Währung der USA in der vergangen Woche zwischenzeitlich schon leicht belastet. Man sollte diese Anpassungen an den BIP-Zahlen nach Auffassung der Analysten der NORD LB aber nicht zu negativ bewerten. Zudem erhöhe sich durch die Revision die Wahrscheinlichkeit von erfreulichen Wachstumsdaten im zweiten Quartal. Auch die jüngst veröffentlichten Zahlen zum ISM PMI Manufacturing im Juni hätten klare Hinweise in diese Richtung geliefert. Der populäre Stimmungsindikator habe am aktuellen Rand auf beachtliche 60,2 Punkte steigen können. Damit würden die Befragungsteilnehmer auch weiterhin eine Beschleunigung des Anziehens der ohnehin schon hohen ökomischen Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der Wirtschaft der USA diagnostizieren.In dieser Woche werde das FX-Segment nun vor allem auf die aktuellen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag zu achten haben. Nach Auffassung der Analysten der NORD LB sei bei diesen Zahlen zumindest mit keinen unerfreulichen Angaben zu rechnen, was der Devisenmarkt aber wohl bereits sehr weitgehend einpreisen dürfte. Nur sehr positive Überraschungen würden den Handlungsdruck auf die FED spürbar erhöhen und wären somit nachhaltig stützend für den US-Dollar. (04.07.2018/ac/a/m)