Ausblick: Die Abwärtsbewegung im EUR/USD sei klar intakt, die aktuelle Aufwärtskorrektur könnte mit dem Verlaufshoch vom Vortag ausgelaufen sein.



Die Short-Szenarien: EUR/USD erreiche leicht über dem 10er EMA ein Verlaufshoch und sacke dann erneut ab. Unter dem 10er EMA würde direkt ein weiteres Schwächesignal generiert werden. Die nächste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufstief bei USD 1,152, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden könnte. Solange sich EUR/USD unter dem 200er EMA im Wochenchart bei USD 1,162 bewege, sei direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Das Währungspaar EUR/USD rutsche erneut unter den 10er EMA nach unten ab und generiere damit ein Schwächesignal. In der Folge wäre mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends zu rechnen. Die erste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung bei USD 1,152, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden könnte. Darunter wäre dann die Unterstützung um USD 1,149 das nächste Anlaufziel. (15.10.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend und sackt seit dem Verlaufshoch bei USD 1,226 immer weiter nach unten ab, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei sei zunächst der 10er EMA nach unten durchbrochen und damit ein kurzfristiges Schwächesignal generiert worden. In der Folge habe EUR/USD zunächst seitwärts tendiert, sei dann aber immer mehr unter Druck gekommen und schließlich Mitte Juni kräftig unter den 50er EMA und direkt danach auch unter den 200er EMA gerutscht. Aufwärtskorrekturen hätten zunächst nur noch den 10er EMA erreichen können, in der Extension seien Aufwärtskorrekturen bis zum 200er EMA hoch gelaufen. Ein nachhaltiger Durchbruch über diese Trendlinie sei jedoch nicht gelungen, in der Folge sei EUR/USD weiter abgesackt und habe in der Vorwoche bis auf das Verlaufstief bei USD 1,152 nachgegeben. Hier sei dann eine kurze Bodenbildung und ein erneuter Anstieg über den 10er EMA erfolgt.